Mưa lớn ở Đà Lạt, ô tô chết máy vì nước suối dâng cao

Chiều 4.10, khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, khiến một số khu vực ngập úng cục bộ.

Trong đó, dọc suối Tô Ngọc Vân, đoạn từ La Sơn Phu Tử đến Hải Thượng (phường Cam Ly - Đà Lạt), nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, tràn bờ, gây ngập đường ven suối.

Nước suối Tô Ngọc Vân dâng nhanh khiến một số ô tô đậu ven suối chết máy ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đường Hải Thượng, đoạn từ Phan Đình Phùng - Ba Tháng Hai đến Hai Bà Trưng, ngập trong cơn mưa chiều 4.10 ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đường Hải Thượng có lúc ngập hơn nửa mét, đỉnh điểm nước dâng hơn 70 cm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Chiều chủ nhật 'chật vật' sau mưa lớn ở Đà Lạt: Cứu ô tô chết máy, giao thông ì ạch

Nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đóng cổng ngăn rác tràn vào khuôn viên ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khu vực cầu Tô Ngọc Vân - Hải Thượng có lúc ngập sâu gần 1 m. Nước tràn vào một số ô tô đậu dọc suối khiến xe chết máy, chủ xe phải gọi xe cứu hộ đến đưa đi.

Đường Hải Thượng, đoạn từ Hai Bà Trưng đến giao lộ Ba Tháng Hai - Phan Đình Phùng, lúc đỉnh điểm ngập sâu 70 - 80 cm. Nước tràn vào nhà dân hai bên đường, một số ô tô chết máy, giao thông ùn tắc.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, mưa giảm, nước trên đường Hải Thượng và Tô Ngọc Vân rút nhanh. Người dân dọn dẹp, đẩy bùn ra khỏi nhà để ổn định sinh hoạt.

Người dân lưu thông khó khăn qua đường Hải Thượng khi ngập nặng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Ô tô chết máy trên cầu Hải Thượng sau cơn mưa lớn ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nước chảy ra từ một ô tô chết máy trên đường Tô Ngọc Vân khi được xe cứu hộ đưa đi ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nước từ cống trên đường Tô Ngọc Vân vẫn trào lên sau khi trời hết mưa ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Lâm Đồng, thiệt hại hơn 4,5 tỉ đồng

Ngày 4.10, xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết mưa lớn từ chiều tối 3.10 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm các thôn 8, 9, Tân Lạc 11 và Tân Lạc 12 ngập sâu, có nơi đến 1,2 m. Chính quyền địa phương đã đưa hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn, chờ nước rút mới trở về.

Theo thống kê, từ ngày 2 - 4.10, thiên tai gây thiệt hại sơ bộ khoảng 4,5 tỉ đồng trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Mưa lũ làm 54 căn nhà bị ngập, 1 căn nhà hư hỏng do cây ngã đổ; ảnh hưởng 323 ha cây trồng.

Trong đó, xã Cát Tiên 2 thiệt hại 243 ha, gồm 170 ha lúa, 71 ha cây lâu năm và 2 ha mía; xã Cát Tiên thiệt hại 74 ha lúa. Phường Lang Biang - Đà Lạt ghi nhận ngập úng 6 ha cây hoa, rau.

Mưa lũ cũng gây sạt lở 5 vị trí taluy tại xã Cát Tiên 2, khu vực cổng nhà máy thủy điện Đại Nga và đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại khu du lịch Đôi Dép (phường B'lao), khoảng 25 m tường rào bị sập, chân hàng rào dài khoảng 20 m bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 du khách đến nơi an toàn.