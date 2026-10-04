Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt xuống cấp

Thời gian qua, người dân tại các phường trung tâm Đà Lạt phản ánh nhiều tuyến đường đô thị xuống cấp kéo dài nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp. Một số tuyến khác có nhiều khách sạn, điểm du lịch, lượng phương tiện đông nhưng mặt đường vẫn nhỏ hẹp.

Nhiều tuyến đường xuống cấp

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, một số tuyến như Trạng Trình, Hoàng Hoa Thám, Triệu Việt Vương có mặt đường nhỏ hẹp, xuất hiện nhiều hư hỏng kéo dài.

Mặt đường cầu sắt ven hồ Xuân Hương cũng thường xuyên xuất hiện ổ gà. Thời gian qua, khu vực này chủ yếu được dặm vá tạm thời.

Mặt đường Hoa Phượng Tím trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà kéo dài ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Ổ gà sâu trên đường Hoa Cẩm Tú Cầu, tiềm ẩn nguy cơ khiến người đi xe máy té ngã, nhất là vào ban đêm khi tuyến đường không có đèn chiếu sáng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, các tuyến Hoa Phượng Tím, Hoa Cẩm Tú Cầu đi qua nhiều dự án du lịch và nối ra đèo Sacom Tuyền Lâm xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc nhựa đường kéo dài.

Tình trạng mặt đường hư hỏng gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy vào ban đêm.

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, ban đã được cấp kinh phí sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường này và dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Một đoạn đường Hoa Phượng Tím chi chít ổ gà trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đường cầu sắt ven hồ Xuân Hương, đoạn từ vòng xoay Nguyên Tử Lực đến Sương Nguyệt Anh, thường xuyên xuất hiện ổ gà, lâu nay chỉ được dặm vá tạm thời ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, các tuyến Vạn Kiếp, Thánh Mẫu, Trần Anh Tông cũng có mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp.

Đáng chú ý, đường Thánh Mẫu nối 2 trục đường lớn là Phù Đổng Thiên Vương và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuyến đường chỉ có 2 làn nhưng thường xuyên có xe lớn chở vật liệu xây dựng, nông sản lưu thông.

Đoạn từ đường Thánh Mẫu đến chợ số 6 và khu vực Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng thường có lượng xe đông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặt đường Hoàng Hoa Thám trồi sụt nhựa đường ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đường Đặng Thái Thân có nhiều khách sạn, lượng ô tô qua lại thường xuyên nhưng mặt đường xuống cấp kéo dài ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Người dân mong sớm mở rộng đường

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, một số tuyến như Cao Thắng, Cao Bá Quát, Châu Văn Liêm và Nguyễn Hoàng cũng đang trong tình trạng hư hỏng, cần được đầu tư sửa chữa.

Thời gian qua, người dân địa phương mong muốn chính quyền sớm đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Hoàng và Châu Văn Liêm, bởi đây là tuyến đường dẫn vào khu ký túc xá sinh viên và một số khu dân cư.

Đường Nguyễn Hoàng có nhiều nhà dân, phía taluy âm chủ yếu là nhà lồng sản xuất nông nghiệp. Tuyến đường chỉ có 2 làn, nhiều ổ gà xuất hiện trong thời gian dài.

Một số đoạn trên đường Nguyễn Hoàng còn bị khuất tầm nhìn, dễ xảy ra va chạm nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát.

Xe tải nặng lưu thông trên đường Thánh Mẫu nhỏ hẹp, đoạn qua chợ đông đúc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Mặt đường Châu Văn Liêm bị sụt lún, nứt nẻ ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tuyến đường từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân đến điểm giao đường Cam Ly - Phước Thành cũng có nhiều đoạn xuống cấp.

Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị mở rộng tuyến đường này. Đây là tuyến kết nối trung tâm Đà Lạt với đèo Tà Nung, đi qua nhiều khu, điểm du lịch nên thường có lượng phương tiện đông, nhất là vào cao điểm du lịch và các kỳ nghỉ lễ, tết.

Đoạn cua khuất tầm nhìn trên đường Nguyễn Hoàng tồn tại nhiều năm nay ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đoạn 100 m đường Mai Xuân Thưởng chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng, khiến mặt đường lầy lội. Chính quyền địa phương sau đó rải tạm đá dăm để người dân đi lại ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN