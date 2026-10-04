Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt xuống cấp

Thời gian qua, người dân tại các phường trung tâm Đà Lạt phản ánh nhiều tuyến đường đô thị xuống cấp kéo dài nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp. Một số tuyến khác có nhiều khách sạn, điểm du lịch, lượng phương tiện đông nhưng mặt đường vẫn nhỏ hẹp.
Nhiều tuyến đường xuống cấp
Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, một số tuyến như Trạng Trình, Hoàng Hoa Thám, Triệu Việt Vương có mặt đường nhỏ hẹp, xuất hiện nhiều hư hỏng kéo dài.
Mặt đường cầu sắt ven hồ Xuân Hương cũng thường xuyên xuất hiện ổ gà. Thời gian qua, khu vực này chủ yếu được dặm vá tạm thời.
Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, các tuyến Hoa Phượng Tím, Hoa Cẩm Tú Cầu đi qua nhiều dự án du lịch và nối ra đèo Sacom Tuyền Lâm xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc nhựa đường kéo dài.
Tình trạng mặt đường hư hỏng gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy vào ban đêm.
Theo một lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, ban đã được cấp kinh phí sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường này và dự kiến triển khai trong thời gian tới.
Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, các tuyến Vạn Kiếp, Thánh Mẫu, Trần Anh Tông cũng có mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp.
Đáng chú ý, đường Thánh Mẫu nối 2 trục đường lớn là Phù Đổng Thiên Vương và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuyến đường chỉ có 2 làn nhưng thường xuyên có xe lớn chở vật liệu xây dựng, nông sản lưu thông.
Đoạn từ đường Thánh Mẫu đến chợ số 6 và khu vực Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng thường có lượng xe đông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Người dân mong sớm mở rộng đường
Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, một số tuyến như Cao Thắng, Cao Bá Quát, Châu Văn Liêm và Nguyễn Hoàng cũng đang trong tình trạng hư hỏng, cần được đầu tư sửa chữa.
Thời gian qua, người dân địa phương mong muốn chính quyền sớm đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Hoàng và Châu Văn Liêm, bởi đây là tuyến đường dẫn vào khu ký túc xá sinh viên và một số khu dân cư.
Đường Nguyễn Hoàng có nhiều nhà dân, phía taluy âm chủ yếu là nhà lồng sản xuất nông nghiệp. Tuyến đường chỉ có 2 làn, nhiều ổ gà xuất hiện trong thời gian dài.
Một số đoạn trên đường Nguyễn Hoàng còn bị khuất tầm nhìn, dễ xảy ra va chạm nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát.
Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tuyến đường từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân đến điểm giao đường Cam Ly - Phước Thành cũng có nhiều đoạn xuống cấp.
Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị mở rộng tuyến đường này. Đây là tuyến kết nối trung tâm Đà Lạt với đèo Tà Nung, đi qua nhiều khu, điểm du lịch nên thường có lượng phương tiện đông, nhất là vào cao điểm du lịch và các kỳ nghỉ lễ, tết.
Người dân chán ngán với con đường dang dở
Nhiều tháng nay, đường Mai Xuân Thưởng (phường Lâm Viên - Đà Lạt) được nâng cấp, mở rộng, mang lại diện mạo khang trang, an toàn hơn cho người dân trong khu vực.
Tuy nhiên, 2 đầu tuyến từ đường Nguyên Tử Lực và Vạn Hạnh đã thi công hoàn thiện nhưng chưa thể đấu nối. Nguyên nhân là còn vướng khoảng 100 m mặt bằng, đoạn qua cầu suối, khiến việc hoàn thiện toàn tuyến chưa thể thực hiện.
Từ một tuyến đường được kỳ vọng, khoảng 100 m chưa thể giải phóng mặt bằng khiến việc thi công Mai Xuân Thưởng dừng gần nửa năm nay.
Người dân qua lại gặp nhiều khó khăn. Ngày mưa, đoạn đường lầy lội, bùn đất trơn trượt, nhiều ổ gà tiềm ẩn nguy cơ té ngã. Ngày nắng, bụi đỏ phát tán, bùn đất từ đoạn chưa thi công theo bánh xe kéo dài trên phần đường đã hoàn thiện.
Trong thời gian chờ giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương tạm thời rải đá dăm trên đoạn đường này để hạn chế lầy lội, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn hơn.
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