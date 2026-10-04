Khoảng 8 giờ 15 ngày 4.10, xảy ra vụ cháy quán ăn trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng). Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy quán ăn giữa trung tâm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy quán ăn, chủ quán đang chiên cơm thì bất ngờ phát hiện lửa bùng lên từ bếp gas. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng trong quán.

Người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Lửa tiếp tục lan sang tiệm tạp hóa liền kề.

Nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường vụ cháy quán ăn ẢNH: LÂM VIÊN

Quán cơm chiên bất ngờ xảy ra hỏa hoạn ẢNH: LÂM VIÊN

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với các lực lượng của phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai dập lửa, ngăn cháy lan sang các cơ sở kinh doanh xung quanh.

Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy.

Nhiều tài sản, vật dụng tại quán ăn bị lửa thiêu rụi ẢNH: LÂM VIÊN

Vụ cháy quán ăn ở Đà Lạt không gây thiệt hại về người ẢNH: LÂM VIÊN

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản, vật dụng tại quán ăn và tiệm tạp hóa bị lửa thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.