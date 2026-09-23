Nhà gỗ biệt lập giữa rừng cháy rụi, 3 mẹ con tử vong

Sáng 23.9, các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an xã Đam Rông 2 tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại xã Đam Rông 2.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22.9, người dân phát hiện căn nhà gỗ tại tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2 xảy ra hỏa hoạn nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường căn nhà gỗ bị thiêu rụi làm 3 mẹ con tử vong ẢNH: CTV

Nhận tin báo, Công an xã Đam Rông 2 phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn.

Tuy nhiên, căn nhà này nằm biệt lập giữa khu rừng sâu, cách xa khu dân cư. Đường vào hiện trường rất khó khăn, lực lượng chức năng chỉ có thể tiếp cận bằng xe máy, khiến công tác chữa cháy và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường, căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy khiến chị V.T.S (32 tuổi) cùng 2 người con là V.T.V (2 tuổi) và H.V.Q (sinh năm 2026) tử vong.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 cùng các cơ quan, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Chính quyền xã hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho 3 mẹ con.