Hỏa hoạn giữa trưa thiêu rụi 4 căn nhà tại An Giang

Chiều 18.9, lãnh đạo phường Vĩnh Tế, tỉnhAn Giang, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 căn nhà của người dân ở tổ 2, khóm Bà Đài bị thiêu rụi.

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy phường Vĩnh Tế, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực không cho ngọn lửa cháy lan và dập tắt đám cháy ẢNH: CTV

Sau khi nhận tin báo cháy, Đảng ủy phường đã kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp Đội Cảnh sát PCCC khu vực Châu Đốc, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn và lực lượng Ban Quản lý Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đến hiện trường chữa cháy và hỗ trợ người dân di dời tài sản. Sau nhiều nỗ lực chữa cháy, đến 12 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy là các căn nhà bằng gỗ, lợp tôn và nhà tiền chế nên có 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 căn nhà của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn ẢNH: CTV

Ông Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế, cho biết trước mắt địa phương bố trí chỗ ở tạm cho những hộ dân có nhà bị cháy nhà và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. Sau đó, chính quyền sẽ huy động các nguồn lực để hỗ trợ cất nhà cho các hộ này.



Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp xác minh làm rõ, đồng thời thống kê giá tài sản bị thiệt hại.