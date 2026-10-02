Lâm Đồng tăng tốc, quý 4 cần tăng trưởng trên 12,88%

Ngày 2.10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026; đồng thời bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, Lâm Đồng đạt mức tăng trưởng GRDP 8,51% trong 9 tháng đầu năm. Riêng quý 3, GRDP tăng 9,65%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố.

Kết quả này thấp hơn 0,69 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra nhưng cho thấy đà phục hồi và tăng tốc qua từng quý.

9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng thu ngân sách nhà nước gần 26.000 tỉ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao ẢNH: CT

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt hơn 84.100 tỉ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế địa phương khi Lâm Đồng đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 26.000 tỉ đồng, bằng hơn 80% dự toán Trung ương giao.

Theo ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong cả năm 2026, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng trên 12,88% trong quý 4.

Đây là áp lực lớn trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, theo ông Hùng, mục tiêu vẫn có cơ sở nếu các ngành, địa phương tập trung cao độ vào những lĩnh vực có khả năng tạo tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, kể cả tổ chức làm việc vào thứ bảy, chủ nhật ẢNH: CT

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng sau 9 tháng, bên cạnh những khó khăn, tỉnh đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Mức tăng trưởng được cải thiện qua từng quý thể hiện nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Để tạo thêm dư địa tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ trách nhiệm được giao, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong đầu tư, đất đai, sản xuất, kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, ông Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền cơ sở tháo gỡ những vướng mắc liên quan thủ tục đất đai, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ lĩnh vực này. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, định hướng đầy đủ cho xã, phường, đặc khu; đồng thời chủ động rà soát những hạn chế nội tại để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy nguồn lực và nâng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sẽ tạo thêm dư địa để Lâm Đồng tăng tốc trong những tháng cuối năm.