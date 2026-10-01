    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Lâm Đồng phấn đấu đến ngày 30.11, sẽ hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tỉnh.

    Chiều 30.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân".

    Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân - Ảnh 1.

    Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến ngày 30.11.2026 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

    ẢNH: CTV

    Theo chỉ đạo, UBND các xã, phường, đặc khu phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, phối hợp với các đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ khám. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30.11.2026.

    Chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát, lập đầy đủ danh sách người thuộc diện khám. Trong đó, cần chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

    Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân - Ảnh 2.

    Chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát, lập đầy đủ danh sách người thuộc diện khám sức khỏe

    ẢNH: CTV

    Các địa phương phải thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung khám để người dân chủ động tham gia. Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện trên địa bàn.

    Theo dõi tiến độ hằng ngày

    Sở Y tế Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch; đồng thời theo dõi, cập nhật tình hình hằng ngày, hằng tuần.

    Đối với những địa bàn chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu, Sở Y tế phải kịp thời đề xuất giải pháp, báo cáo UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

    Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, bảo đảm 100% mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng theo quy định hoàn thành trong tháng 11.2026.

    Tin liên quan

    Xã đầu tiên của TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe 100% người dân

    Xã đầu tiên của TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe 100% người dân

    Xã Thạnh An là địa phương đầu tiên TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho 100% người dân, với 2.950 người được khám.

    Khám phá thêm chủ đề

    khám sức khỏe tỉnh Lâm Đồng Sở Y tế Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Khám sàng lọc miễn phí

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận