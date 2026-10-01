Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 30.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân".

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến ngày 30.11.2026 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ẢNH: CTV

Theo chỉ đạo, UBND các xã, phường, đặc khu phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, phối hợp với các đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ khám. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30.11.2026.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát, lập đầy đủ danh sách người thuộc diện khám. Trong đó, cần chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát, lập đầy đủ danh sách người thuộc diện khám sức khỏe ẢNH: CTV

Các địa phương phải thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung khám để người dân chủ động tham gia. Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện trên địa bàn.

Theo dõi tiến độ hằng ngày

Sở Y tế Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch; đồng thời theo dõi, cập nhật tình hình hằng ngày, hằng tuần.

Đối với những địa bàn chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu, Sở Y tế phải kịp thời đề xuất giải pháp, báo cáo UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, bảo đảm 100% mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng theo quy định hoàn thành trong tháng 11.2026.