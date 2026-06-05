Lâm Đồng đã khám sức khỏe miễn phí cho gần 70.000 người dân

Ngày 5.6, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe miễn phí định kỳ và khám sàng lọc cho gần 70.000 người dân.

Toàn ngành y tế tham gia chiến dịch khám sức khỏe miễn phí

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, ngành y tế Lâm Đồng đồng loạt triển khai đợt khám đầu tiên trong 2 ngày 14 và 15.5, thực hiện khám cho gần 15.000 người dân.

Đến cuối tháng 5, chiến dịch được triển khai trở lại theo kế hoạch số 6446 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Chương trình khám sức khỏe miễn phí được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh.

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe miễn phí định kỳ, khám sàng lọc cho gần 70.000 người ẢNH: LÂM VIÊN

Sở Y tế Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức khám theo địa bàn phụ trách. Đồng thời, sở thành lập 3 đoàn công tác phụ trách 3 khu vực trong tỉnh nhằm giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Song song đó, ngành y tế thiết lập hệ thống báo cáo điện tử để cập nhật số lượng người khám hằng ngày, qua đó theo dõi tiến độ thực hiện tại từng địa phương.

Ưu tiên học sinh, mở rộng điểm khám lưu động đến tận trường học

Theo phân công, có 34 đơn vị tham gia chiến dịch, gồm 8 bệnh viện và 26 trung tâm y tế khu vực thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân từ đủ 6 tuổi trở lên. Các trạm y tế xã, phường phụ trách khám cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Theo ông Đặng Thức Anh Vũ, trong giai đoạn hiện nay, học sinh là nhóm đối tượng được ưu tiên. Để tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, nhiều đơn vị đã tổ chức các điểm khám lưu động ngay tại trường học thay vì tập trung về cơ sở y tế.

Các trạm y tế cấp xã tiếp tục được giao nhiệm vụ khám sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quản lý.

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nơi khám bệnh miễn phí cho học sinh khu vực Đà Lạt trong những ngày cuối tuần ẢNH: LÂM VIÊN

Dù vẫn phải bảo đảm công tác cấp cứu và khám chữa bệnh thường xuyên, các bệnh viện và trung tâm y tế đã huy động tối đa nhân lực, thành lập nhiều tổ khám chuyên trách, tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí vẫn gặp không ít trở ngại.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, các đơn vị hiện tập trung khám cho học sinh. Tuy nhiên, thời điểm nghỉ hè khiến số lượng học sinh đến khám tại một số trường còn thấp, dù nhà trường và giáo viên đã thông báo đến phụ huynh.

Một khó khăn khác là hệ thống phần mềm phục vụ cập nhật, liên thông và chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhiều trạm y tế cấp xã gặp vướng mắc khi vận hành do thiếu nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin.

Ngành y tế Lâm Đồng có 34 đơn vị tham gia chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, việc xác định đơn giá gói khám cũng phát sinh một số bất cập do quy định hiện hành của Bộ Y tế chưa đồng bộ với các quy định mới của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 tới.

Khi chương trình mở rộng sang nhóm người từ 18 tuổi trở lên, yêu cầu chụp X-quang được dự báo sẽ tạo áp lực lớn cho hệ thống y tế cơ sở. Hiện phần lớn cơ sở y tế chỉ được trang bị từ 1 - 2 máy X-quang cố định, trong khi nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa cần triển khai các đợt khám lưu động.

Chương trình khám sức khỏe miễn phí là một trong những hoạt động an sinh xã hội quy mô lớn của Lâm Đồng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, đến hết quý 2/2026, tỉnh phấn đấu khám sức khỏe miễn phí cho 50% dân số trên địa bàn.