Cảnh báo giả danh cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng để lừa đảo

Ngày 5.8, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết thời gian gần đây, đơn vị liên tục nhận phản ánh của người dân và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân về việc xuất hiện những người sử dụng số điện thoại lạ, giả danh là cán bộ Sở Y tế, thành viên đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra của Sở Y tế hoặc đoàn kiểm tra liên ngành để hù dọa.

Sở Y tế Lâm Đồng cảnh báo gần đây các cơ sở hành nghề y dược tư nhân bị các đối tượng giả danh cán bộ sở để hù dọa, lừa đảo ẢNH: minh họa bằng AI

Các đối tượng thường thông báo cơ sở sắp bị thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm hoặc phải khắc phục một số sai phạm. Thậm chí, có trường hợp đe dọa sẽ xử phạt hành chính nếu cơ sở không thực hiện yêu cầu. Qua đó, các đối tượng gây tâm lý hoang mang, áp lực để buộc nạn nhân chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện những yêu cầu khác.

Sở Y tế Lâm Đồng nhận định đây là thủ đoạn giả mạo cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sở Y tế không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại

Để ngăn chặn thủ đoạn này, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh phù hợp để người dân, tổ chức, cá nhân, đặc biệt các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân nâng cao cảnh giác.

Sở Y tế cũng lưu ý các cơ sở cần nắm rõ quy trình thanh tra, kiểm tra để nhận biết những dấu hiệu bất thường. Đối với kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế ban hành kế hoạch, quyết định và thông báo theo quy định, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra.

Đối với kiểm tra đột xuất, trước khi tiến hành, đoàn kiểm tra phải công bố quyết định kiểm tra, xuất trình thẻ công chức hoặc giấy tờ theo quy định và thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đáng chú ý, sau khi kiểm tra tại cơ sở, nếu cần tiếp tục làm việc hoặc yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế sẽ ban hành văn bản hoặc giấy mời chính thức gửi đến cơ sở. Sở Y tế không yêu cầu cơ sở chuyển tiền, nộp tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính qua điện thoại.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản

Sở Y tế Lâm Đồng khuyến cáo người dân và các cơ sở hành nghề y, dược tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu; không chuyển tiền hoặc mua hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của người gọi điện tự xưng là cán bộ Sở Y tế, đoàn kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước khi chưa xác minh được danh tính. Khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn qua các ứng dụng mạng xã hội với nội dung bất thường, các cơ sở cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi giả mạo, lừa đảo, người dân và các cơ sở có thể phản ánh đến Sở Y tế Lâm Đồng qua đường dây nóng 0964601515 hoặc 02633816372, đồng thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý.

Sở Y tế cũng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh; phối hợp với ngành y tế thu thập thông tin, xác minh, truy tìm những người giả mạo cán bộ, công chức thực hiện hành vi lừa đảo, xử lý nghiêm theo quy định.