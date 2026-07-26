Phòng khám đa khoa Đà Lạt liên tiếp bị xử phạt, chế tài đã đủ sức răn đe?

Ngày 25.7, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần thứ 2 trong năm 2026 đối với Phòng khám đa khoa Đà Lạt (59 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, do Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc làm chủ đầu tư) với tổng số tiền phạt 310 triệu đồng.

Bị đình chỉ hoạt động nhưng Phòng khám đa khoa Đà Lạt vẫn khám chữa bệnh

Theo quyết định xử phạt ngày 14.7.2026 của UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phòng khám đa khoa Đà Lạt bị xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng do thực hiện 9 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Đà Lạt thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc bị xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng do thực hiện 9 hành vi vi phạm ẢNH: LÂM VIÊN

Các vi phạm được xác định gồm: không bảo đảm điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II; không duy trì đủ điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép. Đặc biệt, khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ; không bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu; không lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ thiết bị y tế; sử dụng, vận hành thiết bị y tế không đúng quy định; sử dụng thiết bị y tế không có số lưu hành, giấy phép nhập khẩu hoặc đã hết hạn sử dụng.

Ngoài phạt tiền, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt còn áp dụng nhiều hình thức xử phạt bổ sung, gồm: đình chỉ hoạt động phòng xét nghiệm an toàn sinh học trong 2 tháng; tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng; tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng; đình chỉ hoạt động phòng khám trong 18 tháng; đồng thời tước chứng chỉ hành nghề 4,5 tháng đối với hành vi không bảo đảm thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu.

Đáng chú ý, hồ sơ xử phạt cho thấy đoàn kiểm tra xác định phòng khám vẫn tiếp tục tiếp nhận, khám và điều trị cho nhiều bệnh nhân trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.2025, mặc dù trước đó phòng khám này đã bị Sở Y tế Lâm Đồng đình chỉ hoạt động từ ngày 15.9 đến 15.12.2025.

Kết quả kiểm tra cũng ghi nhận phòng khám này thực hiện nhiều kỹ thuật chưa được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, như cắt da thừa hậu môn, tiêm testosterone, chọc nang Naboth... Đồng thời, nhiều hồ sơ bệnh án ghi chép không đầy đủ; thiếu thuốc chống sốc theo quy định; hồ sơ quản lý thiết bị y tế thiếu hoặc không đầy đủ; nhiều thiết bị chưa được kiểm định hoặc đã hết hạn hiệu chuẩn.

Người bệnh tố phòng khám "vẽ bệnh" thu tiền (?)

Trong khi các sai phạm hành chính liên tiếp bị phát hiện, thời gian gần đây Sở Y tế và Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp nhận các đơn phản ánh, tố cáo liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Đà Lạt.

Theo nội dung đơn, người bệnh cho biết họ chỉ đến khám nam khoa hoặc phụ khoa với chi phí ban đầu vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, họ được thông báo mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, phải điều trị ngay. Từ đó, người của phòng khám thuyết phục hoặc "gây áp lực" để bệnh nhân đồng ý thực hiện thêm nhiều dịch vụ với tổng chi phí tăng lên hàng chục triệu đồng (?).

Phòng khám đa khoa Đà Lạt dùng những hình ảnh có sẵn trên máy cho bệnh nhân xem, gây ra sự hoang mang lo lắng ẢNH: CTV

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nhiều đơn phản ánh, tố cáo của người dân đối với Phòng khám đa khoa Đà Lạt.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ngày 25.7, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết sở này liên tục nhận được nhiều đơn phản ánh của người dân về hoạt động và những khuất tất của Phòng khám đa khoa Đà Lạt.

Theo bà Duyên, Sở Y tế nhiều lần phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, công an và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra gặp nhiều khó khăn do phòng khám có biểu hiện đối phó. "Muốn kiểm tra, sở phải phối hợp nhiều lực lượng và thực hiện rất bí mật. Có những đợt phải bố trí cán bộ theo dõi để ghi nhận hoạt động thực tế thì mới phát hiện được sai phạm", bà Duyên cho biết.

Theo lãnh đạo Sở y tế Lâm Đồng, mức phạt 310 triệu đồng cùng việc đình chỉ hoạt động 18 tháng đã là mức xử lý rất nghiêm theo khung pháp luật hiện hành ẢNH: LÂM VIÊN

Xử lý nghiêm

Giám đốc Sở Y tế khẳng định quan điểm của ngành là xử lý nghiêm, xử lý đến cùng các hành vi vi phạm. Theo bà Duyên, quyết định xử phạt của UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt với mức phạt 310 triệu đồng cùng hình thức đình chỉ hoạt động 18 tháng là mức xử lý rất nghiêm theo khung pháp luật hiện hành.

Bà Duyên cũng cho biết thêm, lực lượng công an đã tham gia các đợt kiểm tra, đồng thời tiếp nhận, ghi nhận đầy đủ các nội dung người dân phản ánh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Việc một cơ sở khám chữa bệnh mới hoạt động hơn một năm nhưng liên tiếp bị xử phạt, đồng thời phát sinh những đơn tố cáo từ người dân - đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp xử lý hành chính cũng như công tác giám sát hoạt động khám chữa bệnh.

Dư luận kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong khám chữa bệnh (nếu có) - nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Những lần Phòng khám đa khoa Đà Lạt bị xử phạt Tháng 9.2025: Sở Y tế Lâm Đồng xử phạt 94 triệu đồng vì khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn và không lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định; tước giấy phép hoạt động 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng. Ngày 10.2.2026: Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng xử phạt 96 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc do vi phạm quy định về hóa đơn. Ngày 9.3.2026: UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt xử phạt 30 triệu đồng theo thẩm quyền. Ngày 14.7.2026: UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt xử phạt 310 triệu đồng đối với 9 hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh; đồng thời đình chỉ hoạt động phòng khám 18 tháng, tước giấy phép hoạt động và các chứng chỉ hành nghề theo quy định.



