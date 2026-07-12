Công an Cà Mau tiếp tục xác minh vụ 'bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh'

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, vừa ký văn bản trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh, xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn (ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Nội dung văn bản thể hiện, ngày 10.4.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận nguồn tin về tội phạm tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn. Hiện nay vụ việc đang được xác minh, giải quyết theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang xác minh, xử lý vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh xảy ra tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn ẢNH: G.B

Ngày 6.8.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với quy trình khám, chữa bệnh, công tác giám định và việc thanh toán bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết trong khi chưa có kết luận giám định nên vụ việc được tạm đình chỉ theo quy định.

Sau khi cơ quan chuyên môn đã ban hành kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có kết luận kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 2.2023 đến ngày 30.6.2024.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, chọn ngẫu nhiên 6 trường hợp bệnh thuộc danh mục bệnh điều trị dài ngày/mãn tính trong năm 2023, nhưng phòng khám không lập hồ sơ bệnh án giấy hoặc bệnh án điện tử theo quy định. Dù các bệnh nhân này khám bệnh thấp nhất là 31 lần/năm, cao là 42 lần/năm, vi phạm điều 59 luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, nhiều bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có phát sinh y lệnh, như bác sĩ N.C.N (4 ngày), D.T.H (6 ngày), T.T.L (3 ngày), T.V.H và H.L.T.N (2 ngày). Ngoài ra, bác sĩ T.M.T ký hợp đồng lao động với Phòng khám đa khoa Sài Gòn, có đăng ký làm việc trên cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng lại tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty ở TP.HCM.

Một số bác sĩ như L.T.B, N.T.T.H và L.T.N chưa được đăng ký hành nghề trên cổng thông tin Sở Y tế Cà Mau. Trường hợp bà N.T.T.H không có tên trong danh sách người hành nghề tại phòng khám đăng ký trên cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng vẫn có chấm công làm việc, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bến Tre (cũ).

"Vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh xảy ra tại phòng khám Sài Gòn đang được xác minh, giải quyết theo quy định", văn bản của Công an tỉnh Cà Mau nêu.