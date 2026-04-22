Vụ 'bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh': Phục hồi điều tra

Liên quan vụ bác sĩ tại Công ty TNHH dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn - đặt tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau) không đi làm việc vẫn có y lệnh, trong văn bản ký ngày 20.4 trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Nội dung văn bản cũng thể hiện, vụ việc đã có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn.

Trước đó, ngày 6.8.2025, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với quy trình khám chữa bệnh, công tác giám định và việc thanh toán bảo hiểm xã hội. Do thời hạn điều tra đã hết trong khi chưa có kết luận giám định nên vụ việc được tạm đình chỉ theo quy định; sau khi có kết quả, cơ quan điều tra tiến hành phục hồi điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phục hồi điều tra vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh tại Phòng khám Sài Gòn ẢNH: G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có kết luận kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phòng khám Sài Gòn. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 2.2023 - ngày 30.6.2024.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, chọn ngẫu nhiên 6 trường hợp bệnh thuộc danh mục bệnh điều trị dài ngày/mãn tính trong năm 2023, nhưng phòng khám không có lập hồ sơ bệnh án giấy hoặc bệnh án điện tử theo quy định. Dù các bệnh nhân này khám bệnh thấp nhất là 31 lần/năm, cao là 42 lần/năm, vi phạm điều 59 luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, nhiều bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có phát sinh y lệnh, như bác sĩ N.C.N (4 ngày), D.T.H (6 ngày), T.T.L (3 ngày), T.V.H và H.L.T.N (2 ngày). Ngoài ra, bác sĩ T.M.T ký hợp đồng lao động với Phòng khám Sài Gòn, có đăng ký làm việc trên cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng lại tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty ở TP.HCM.

Một số bác sĩ như L.T.B, N.T.T.H và L.T.N chưa được đăng ký hành nghề trên cổng thông tin Sở Y tế Cà Mau. Trường hợp bà N.T.T.H không có tên trong danh sách người hành nghề tại phòng khám đăng ký trên cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng vẫn có chấm công làm việc, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bến Tre (cũ).

Vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh xảy ra tại Phòng khám Sài Gòn hiện "hoạt động điều tra đang thực hiện theo quy định", văn bản của Công an Cà Mau nêu.