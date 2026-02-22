Bệnh án điện tử: Điều dưỡng không còn 'nỗi lo' xin chữ ký hoàn thiện hồ sơ

Theo Hội Tin học y tế Việt Nam, đến hết năm 2025, gần 1.100/1.645 bệnh viện cả nước đã triển khai bệnh án điện tử (EMR); 50/51 bệnh viện thuộc Bộ Y tế đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy.

Bên cạnh EMR, các hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (X-quang, MRI, CT) thay thế phim truyền thống, đơn thuốc điện tử, đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh từ xa tiếp tục được mở rộng. Chuyển đổi số, với điểm nhấn là EMR đã giúp các bệnh viện rút ngắn rất nhiều về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, các văn bản giấy tờ.

Bệnh án điện tử minh bạch quá trình điều trị ẢNH: TUẤN MINH

Ước tính, với EMR, chi phí tiết kiệm khoảng 30 - 50 tỉ đồng/năm/bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh. Với các bệnh viện quy mô trung bình và nhỏ, mức tiết kiệm ước khoảng 2 - 15 tỉ đồng/năm.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, sau triển khai EMR, bệnh viện ước tiết kiệm 100 tỉ đồng/năm nhờ loại bỏ hoàn toàn giấy tờ và rút ngắn các quy trình thủ công. 90% thời gian chờ đợi được cắt giảm đối với những bệnh nhân đăng ký khám qua ứng dụng "Bạch Mai care".

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, EMR và bệnh viện không giấy tờ đã giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân và tăng hiệu quả làm việc. Với công tác quản lý, thay vì cuối ngày, lãnh đạo bệnh viện phải ký cả tập hồ sơ giấy tờ, thì giờ đây đều thực hiện trên hệ thống với chữ ký điện tử. Quy trình minh bạch, do đó nếu lãnh đạo chậm xử lý, cũng sẽ bị "bắt lỗi".

Bộ Y tế đánh giá, EMR giúp người bệnh không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Người bệnh không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, không phải "đoán chữ" khi đọc các bản viết tay của bác sĩ.

Chuyển đổi số, giám đốc bệnh viện không còn các chồng hồ sơ, công văn trình ký dồn cuối ngày ẢNH: THÚY ANH

Điều dưỡng không còn nỗi lo rà hồ sơ, xin chữ ký

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc trung tâm, chia sẻ, trước đây, hồ sơ bệnh án thực hiện trên máy tính nhưng chỉ là thao tác nhập thông tin, dữ liệu, rồi in ra giấy, dán vào hồ sơ bệnh án.

Với các ca bệnh nặng, bệnh án giấy có khi cả trăm trang; việc rà soát lại thông tin bệnh nhân để chuyển viện hoặc làm thủ tục ra viện có thể lên đến 2 - 3 tiếng mới hoàn thành.

Trung tâm có 20 điều dưỡng thì có khi huy động đến 10 điều dưỡng để rà soát dữ liệu làm thủ tục thanh toán. Việc rà soát dữ liệu về vật tư, thuốc men, để tránh thất thoát của bệnh viện, rất vất vả. Có khi thiếu một chữ ký cũng phải chờ bổ sung rất lâu, kéo theo chậm trễ thủ tục cho người bệnh.

"Hiện, với EMR, tất cả các công việc liên quan chuyên môn phải hoàn thành ngay tại thời điểm thực hiện. Khi bệnh nhân chuyển đi, chỉ bấm nút chuyển là xong, cùng các thông tin, dữ liệu đã rất rõ ràng, đầy đủ, không phải lo rà soát. Thanh toán viện phí qua mã QR rất thuận lợi", ông Tuấn cho biết.

Tất cả quy trình quản lý, chuyên môn hiện đều ứng dụng công nghệ thông tin, từ chỉ định thuốc, đánh giá người bệnh… Cả 20 điều dưỡng của Trung tâm A9 được làm chuyên môn. Trung tâm chỉ bổ sung 2 - 3 nhân lực công nghệ thông tin nhập liệu, làm rất nhanh, chính xác. Có những ca cấp cứu chỉ khoảng 15 - 20 phút, người bệnh đã được xử lý toàn bộ thuốc men và hoàn thành các thủ tục hành chính.