Quảng Ninh dẫn top đầu cả nước về tăng trưởng GRDP 9 tháng

Theo số liệu cơ quan thống kê vừa công bố, GRDP Quảng Ninh quý 3.2026 ước tăng 15,04%; tính chung 9 tháng tăng 12,54%. Với kết quả này, Quảng Ninh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở cả quý 3 và 9 tháng năm 2026.

Mức tăng 12,54% trong 9 tháng tạo dư địa để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%. Trọng tâm những tháng cuối năm là đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.

Để tạo đà cho chặng nước rút, UBND Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 29.9 về đợt thi đua "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026", bắt đầu từ ngày 1.10.

Công nhân lắp ráp xe đạp xuất khẩu tại Công ty TNHH Junshun Việt Nam (KCN Đông Mai)

Chạy nước rút cho mục tiêu GRDP trên 13%

Đợt thi đua tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó ưu tiên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và dự án trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xúc tiến đầu tư.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, Quảng Ninh phấn đấu đưa GRDP bình quân đầu người vượt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỉ đồng và tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỉ đồng.

Địa phương cũng đặt mục tiêu thành lập mới 2.500 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 15.200; tỷ lệ đô thị hóa trên 75% và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 12%.

Công nhân vận hành hệ thống sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng

Trong 90 ngày cuối năm, Quảng Ninh yêu cầu tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng; chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", đồng thời tiếp tục nâng chất lượng y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

UBND Quảng Ninh yêu cầu việc thực hiện các nhiệm vụ phải theo phương châm "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ trách nhiệm". Kết quả hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được sử dụng làm thước đo đánh giá tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Với GRDP Quảng Ninh 9 tháng tăng 12,54%, chặng cuối năm sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13%, trong đó tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và khơi thông hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.