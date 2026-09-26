Đèo Mimosa xuất hiện vết nứt dài, xe lưu thông lên Đà Lạt thế nào?

Ngày 26.9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và phủ bạt chống thấm các vết nứt trên đèo Mimosa (quốc lộ 20), trong khi chờ phương án sửa chữa lâu dài.

Trước đó, người tham gia giao thông trên đèo Mimosa phát hiện mặt đường tại Km227+100, cách cầu Xuân Hương khoảng 200 m, theo hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài khoảng 50 m. Khu vực taluy âm có hiện tượng lún vài cm so với mặt đường.

Quan sát từ trên cao, khu vực chân taluy âm tại vị trí này cũng có dấu hiệu đất sụt lún xuống phía dưới.

Vết nứt mặt đường phía taluy âm tại đoạn Km227+100 đèo Mimosa được phát hiện ngày 15.9 ẢNH: CTV

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị các lực lượng chức năng rà soát, đánh giá mức độ an toàn tại những vị trí có nguy cơ sạt lở; kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó khi phát sinh tình huống, nhất là trong điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp.

Đèo Mimosa là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối Đà Lạt với các địa phương phía nam. Tuyến đèo cho phép tất cả các loại phương tiện lưu thông, trong đó có nhiều xe tải, xe bồn, xe đầu kéo do các phương tiện này bị cấm lưu thông qua đèo Prenn.

Vị trí nứt mặt đường đèo nằm ở đoạn giữa cầu Xuân Hương và công trường thi công cầu Mimosa ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đèo Mimosa là cung đường chính cho các loại xe tải, xe bồn, xe đầu kéo lưu thông lên xuống Đà Lạt vì đèo Prenn cấm các phương tiện này ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Dưới chân taluy âm có dấu hiệu sạt lở với dòng đất, đá chảy xuống chân đèo ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.2025, đèo Mimosa nhiều lần xảy ra sạt lở. Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở vào khuya 19.11.2025, khiến khoảng 70 m mặt đường tại khu vực Km226+600 - Km226+800 bị đứt gãy, trôi xuống phía dưới.

Cơ quan chức năng sau đó gấp rút thi công đường tạm để bảo đảm giao thông. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở.

Để xử lý tình trạng trên, Bộ Xây dựng và tỉnh Lâm Đồng quyết định xây dựng cầu cạn qua khu vực sạt lở, đặt tên là cầu Xuân Hương. Bộ Xây dựng cũng đang đầu tư khoảng 37 tỉ đồng xây dựng cầu cạn Mimosa và gia cố một đoạn tuyến trên đèo Mimosa.

Xe cơ giới đang gấp rút thi công mở rộng mặt đường để lưu thông tạm, vết nứt được phủ bạt chống thấm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cầu Xuân Hương dài 133 m, vốn đầu tư 33 tỉ đồng, là công trình giải quyết tình trạng sạt lở tại vị trí Km227+100 đèo Mimosa vào cuối năm 2025 ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Bên cạnh đèo Mimosa, đèo Prenn cũng là tuyến cửa ngõ quan trọng của Đà Lạt. Từ tháng 6 đến ngày 19.9.2026, tuyến đèo này đã xảy ra 8 vụ sạt lở do mưa kéo dài. Trong đó, nghiêm trọng nhất là các điểm sạt lở tại taluy dương Km225+250 và taluy âm Km224+600 - Km224+700.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn. Sở Xây dựng đề xuất triển khai công trình khẩn cấp với kinh phí khoảng 15,6 tỉ đồng nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả và bảo đảm giao thông trên tuyến đèo này.

Cầu Xuân Hương dài 133 m, vốn đầu tư 33 tỉ đồng, là công trình giải quyết tình trạng sạt lở tại vị trí Km227+100 đèo Mimosa vào cuối năm 2025 ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN



