Vì sao phải chặt hạ hàng chục cây thông ba lá trên đèo Prenn?

Ngày 24.9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ban hành quyết định chặt hạ 26 cây thông ba lá trên đèo Prenn có nguy cơ gây nguy hiểm dọc tuyến đèo.

Theo đó, 26 cây thông ba lá dọc đèo Prenn, đường kính thân từ 15 - 70 cm, chiều cao 10 - 16 m, sẽ được chặt hạ nhằm phòng ngừa nguy cơ ngã đổ xuống đường.

Trong số này có 13 cây đã chết khô. Các cây còn lại vẫn còn tươi nhưng nằm trên bờ taluy dương, bị hư hỏng rễ, có nguy cơ ngã đổ khi thời tiết bất lợi nên cũng được xác định cần chặt hạ.

Sau khi chặt hạ, gỗ thông ba lá sẽ được thu gom, vận chuyển về bãi tập kết an toàn để bảo quản và bán đấu giá tận thu lâm sản.

Cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt tiến hành chặt hạ thông ba lá đã chết khô dọc đèo Prenn ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Một trong những cây thông chết khô phía taluy âm đèo Prenn ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số tuyến đường, khu dân cư ở Đà Lạt vẫn còn nhiều cây xanh đường phố đã chết khô, có nguy cơ ngã đổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Trên đường Phù Đổng Thiên Vương, đoạn gần đối diện cây xăng số 6, một cây xà cừ đã úa vàng, rụng hết lá từ vài tháng qua nhưng chưa được xử lý.

Hai cây thông lớn chết khô trước khách sạn 5 sao Merperle Dalat, đã có quyết định cho chặt hạ trong thời gian tới ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cây thông ba lá lớn ở cạnh đảo Bích Câu đã chết khô lâu nay ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Một số cây xanh khác đã có quyết định chặt hạ cũng đang trong tình trạng có nguy cơ ngã đổ, như cây trước khách sạn 5 sao Merperle Dalat trên đường Hùng Vương; các cây trên đường Lý Tự Trọng, tại 12 và 6B Trần Hưng Đạo, trong hẻm ở Khe Sanh, đường Trần Quang Diệu, Trần Phú...

Đèo Prenn thường xuyên chịu tác động của mưa lớn

Đèo Prenn dài khoảng 10 km, nối trung tâm Đà Lạt với đường cao tốc Liên Khương - Prenn, đi các địa phương phía nam tỉnh Lâm Đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được khởi công tháng 2.2023, tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả. Dự án được đưa vào lưu thông toàn tuyến trước tết 2024.

Những cây thông ba lá đứng cheo leo trên taluy dương đèo Prenn cũng có nguy cơ ngã đổ trong thời tiết mưa to gió lớn sắp tới ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Những ngày qua, trên đèo Prenn xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở cả taluy dương và taluy âm. UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 20.9.2026.

Kinh phí khắc phục sạt lở đèo Prenn khoảng 16 tỉ đồng.