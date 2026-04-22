Cầu cạn đèo Mimosa thông xe: TP.HCM đi Đà Lạt thế nào?

22/04/2026 18:07 GMT+7

Cầu cạn đèo Mimosa cùng cầu Đại Ninh và Đại Nga đã thông xe; tỉnh Lâm Đồng cũng công bố phương án tổ chức giao thông cho xe từ Đà Lạt đi TP.HCM và ngược lại.

Ngày 22.4, các phương tiện xe cộ chính thức được phép lưu thông qua cầu cạn đèo Mimosa trên quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sau hơn 4 tháng thi công khẩn trương, cầu cạn đèo Mimosa (tên gọi cầu Xuân Hương) đã được đưa vào sử dụng, góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM. Công trình có tổng chiều dài 133 m, rộng 9 m, được xây dựng vượt qua vị trí sạt lở nguy hiểm trước đó.

Cầu cạn đèo Mimosa chính thức thông xe ngày 22.4.2026

Các phương tiện lưu thông qua cầu cạn đèo Mimosa mới hoàn thành

Trước khi cầu cạn đèo Mimosa thông xe, hai cầu Đại Ninh (xã Đức Trọng) và Đại Nga (xã Bảo Lâm 2) trên tuyến quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng cũng đã cho phép các phương tiện lưu thông, từng bước khôi phục toàn tuyến.

Hai cây cầu Đại Ninh và Đại Nga thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20. Dự án được khởi công từ đầu năm 2023, do Ban Quản lý dự án 85 làm đơn vị thi công. Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện di chuyển từ Đà Lạt đi TP.HCM lưu thông trên cầu Đại Ninh (cũ) và cầu Đại Nga (mới); chiều ngược lại từ TP.HCM đi Đà Lạt sử dụng cầu Đại Ninh và cầu Đại Nga mới.

Xe cộ lưu thông qua cầu Đại Ninh mới

Cầu Đại Ninh mới (bên phải) dành cho các phương tiện lưu thông hướng từ TP.HCM lên Đà Lạt

Các phương tiện lưu thông hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM qua cầu Đại Nga mới (bên trái)

Việc hoàn thành cầu Đại Nga cho phép xe lưu thông cả hai chiều, qua đó giảm đáng kể tình trạng ách tắc trên quốc lộ 20

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tháng 11.2025, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Km 226+500 trên đèo Mimosa. Khoảng 100 m chiều dài mặt đường bị sạt lở sâu tới 30 m, cuốn trôi về phía ta luy âm, khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.

Để duy trì lưu thông tạm thời, tỉnh Lâm Đồng đã mở đường tạm men theo chân núi cho các phương tiện qua lại. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn lâu dài và ổn định hạ tầng, Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng cầu cạn đèo Mimosa vượt qua khu vực sạt lở.

Việc đưa vào khai thác cầu cạn đèo Mimosa không chỉ khôi phục hoàn toàn lưu thông trên quốc lộ 20 mà còn nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu rủi ro sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa.

Xe cộ lưu thông qua cầu cạn đèo Mimosa

Cầu cạn đèo Mimosa Đà Lạt trước ngày thông xe

Sau 4 tháng thi công thần tốc, cầu cạn trên đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe.

