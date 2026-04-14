Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cầu cạn đèo Mimosa Đà Lạt trước ngày thông xe

Lâm Viên
Lâm Viên
14/04/2026 12:28 GMT+7

Sau 4 tháng thi công thần tốc, cầu cạn trên đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe.

Ngày 14.4, phóng viên Thanh Niên trở lại công trình cầu cạn đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), tuyến đường huyết mạch vào phố núi Đà Lạt cùng với tuyến đèo Prenn.

Cầu cạn đèo Mimosa còn có tên gọi là cầu Xuân Hương

Cầu cạn đèo Mimosa còn có tên gọi là cầu Xuân Hương

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết công trình cầu cạn đèo Mimosa tại vị trí Km226+600 - Km226+800, quốc lộ 20, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang hoàn thiện vài hạng mục nhỏ ở thành cầu và 2 đầu cầu. Dự kiến thông xe trước lễ 30.4 và 1.5.

Các đơn vị thi công đang hoàn thiện vài hạng mục nhỏ ở 2 đầu cầu

Các đơn vị thi công đang hoàn thiện vài hạng mục nhỏ ở 2 đầu cầu

ẢNH: LÂM VIÊN

Hoàn thiện phần lan can thành cầu cạn đèo Mimosa

Hoàn thiện phần lan can thành cầu cạn đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Cầu cạn đèo Mimosa còn có tên gọi là cầu Xuân Hương, có tổng chiều dài 133 m (tính cả đường dẫn 2 đầu), phần cầu dài 108 m, rộng 9 m; tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ đồng.

Sau 4 tháng thi công thần tốc, cầu cạn đèo Mimosa đã về đích

Sau 4 tháng thi công thần tốc, cầu cạn đèo Mimosa đã về đích

ẢNH: LÂM VIÊN

Công trình khởi công giữa tháng 12.2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cam kết thi công trong 4 tháng sẽ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Sau 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các đơn vị huy động máy móc, phương tiện và nhân lực khẩn trương thi công mặt cầu, lan can 2 bên thành cầu.

Cầu cạn đèo Mimosa sẽ đưa vào sử dụng trước lễ 30.4 và 1.5

Cầu cạn đèo Mimosa sẽ đưa vào sử dụng trước lễ 30.4 và 1.5

ẢNH: LÂM VIÊN

Cầu cạn đèo Mimosa Đà Lạt trước ngày thông xe - Ảnh 6.

Cầu cạn đèo Mimosa có tổng chiều dài 133 m (tính cả đường dẫn 2 đầu), phần cầu dài 108 m, rộng 9 m

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2025, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, khiến mặt đường đèo Mimosa bị xé toạc rộng hơn 70 m, sâu khoảng 30 m, giao thông nhiều lần bị chia cắt. 

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng và tỉnh Lâm Đồng quyết định xây dựng cầu cạn đèo Mimosa, thay cho giải pháp gia cố tạm, được xem là bước đi căn cơ, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đường đèo chiến lược vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật liệu xây dựng và lưu thông hành khách từ TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ lên Đà Lạt và ngược lại.

Tin liên quan

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, công trường cầu cạn trên đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), lập tức 'nóng' trở lại. Hàng chục công nhân, kỹ sư khẩn trương tăng tốc thi công để sớm hoàn thành công trình trên tuyến đường huyết mạch vào phố núi.

Khám phá thêm chủ đề

cầu cạn đèo Mimosa Sạt lở Đà Lạt Sạt lở đèo Mimosa Lâm Đồng đường lên Đà Lạt các tuyến đường đi đà lạt đèo mimosa đi đà lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận