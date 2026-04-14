Cầu cạn đèo Mimosa Đà Lạt trước ngày thông xe

Ngày 14.4, phóng viên Thanh Niên trở lại công trình cầu cạn đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), tuyến đường huyết mạch vào phố núi Đà Lạt cùng với tuyến đèo Prenn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết công trình cầu cạn đèo Mimosa tại vị trí Km226+600 - Km226+800, quốc lộ 20, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang hoàn thiện vài hạng mục nhỏ ở thành cầu và 2 đầu cầu. Dự kiến thông xe trước lễ 30.4 và 1.5.

Cầu cạn đèo Mimosa còn có tên gọi là cầu Xuân Hương, có tổng chiều dài 133 m (tính cả đường dẫn 2 đầu), phần cầu dài 108 m, rộng 9 m; tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ đồng.

Công trình khởi công giữa tháng 12.2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cam kết thi công trong 4 tháng sẽ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Sau 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các đơn vị huy động máy móc, phương tiện và nhân lực khẩn trương thi công mặt cầu, lan can 2 bên thành cầu.

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2025, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, khiến mặt đường đèo Mimosa bị xé toạc rộng hơn 70 m, sâu khoảng 30 m, giao thông nhiều lần bị chia cắt.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng và tỉnh Lâm Đồng quyết định xây dựng cầu cạn đèo Mimosa, thay cho giải pháp gia cố tạm, được xem là bước đi căn cơ, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đường đèo chiến lược vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật liệu xây dựng và lưu thông hành khách từ TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ lên Đà Lạt và ngược lại.