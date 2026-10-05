Những tuyến đường nào ở TP.HCM hễ mưa lớn là ngập?

Những ngày qua, ở TP.HCM mỗi khi mưa lớn trút xuống, nhiều tuyến đường lại nhanh chóng bị ngập nặng. Có nơi nước dâng chỉ trong thời gian ngắn sau khi mưa, có nơi ngập sâu, nước rút chậm, cũng có những tuyến đường người dân phải chật vật nhiều giờ mới có thể đi qua.

Tại các khu vực thường xuyên ngập nước, cảnh xe máy chết máy, người dân dắt bộ, ô tô nối đuôi nhau dò dẫm qua dòng nước không còn xa lạ. Không chỉ gây khó khăn cho giao thông, ngập nước còn kéo theo hàng loạt hệ lụy khác như: xe chết máy, hàng quán ế khách, nhà dân phải kê đồ đạc, người lao động về nhà muộn.

Qua thời gian ghi nhận thực tế, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi lại được nhiều điểm ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập nước mỗi khi mưa lớn.

Đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) bị ngập trong mưa lớn vào chiều 23.9 ẢNH: PHẠM HỮU

Ở cụm các tuyến đường trung tâm TP.HCM thường xuyên bị ngập nặng do mưa lớn là: Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Hồng Thái) thuộc phường Bến Thành. Trong khi đó, tại phường Sài Gòn có các đường như: Pasteur, Hàm Nghi, Lê Lợi cũng thường xuyên bị ngập sâu.

Gần đây nhất, ghi nhận vào chiều 23.9, khu vực các tuyến đường trung tâm nói trên bị ngập rất sâu, có nơi lên đến gần bánh xe máy, khiến tình trạng giao thông thời điểm đó rối loạn.

Đường Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu bị ngập sâu vào ngày 23.9 ẢNH: PHẠM HỮU

Cụm thành phố Thủ Đức cũ có các tuyến đường bị ngập nặng nề vì mưa lớn, nhất là khu Thảo Điền. Nơi đây có đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Tống Hữu Định bị ngập nặng. Thời điểm các ngày như: 4.6,15.6 hay mới nhất là ngày 1.10 đường Quốc Hương như trở thành biển nước. Nhiều lúc đường này ngập sâu, kéo dài đến vài tiếng.

Đường Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình) thường xuyên xảy ra tình trạng nước chảy xiết như thác đổ mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Đáng kể nhất là "rốn ngập" thuộc 3 tuyến đường quen thuộc là: Tô Ngọc Vân - Linh Đông – Lý Tế Xuyên. Tại đây mỗi khi mưa lớn 3 tuyến đường trên đều bị ngập rất sâu, kèm nước chảy xiết như thác. Người dân khi di chuyển đến đây rất khó khăn, có người té, xe trôi vì nước chảy quá mạnh.

Gần đây nhất là thời điểm ngày 18, 22, 30.9, đường Tô Ngọc Vân - Linh Đông - Lý Tế Xuyên đều bị ngập nước do mưa lớn. Có những nơi nước ngập nửa xe máy, chảy xiết như thác đổ khiến giao thông trở nên ùn ứ, người dân đi lại hết sức khó khăn. Thời gian ngập tại đây cũng kéo dài hơn 1 tiếng vẫn chưa kết thúc.

Ngoài ra, ở khu vực thành phố Thủ Đức cũ còn có các đường như: Dương Văn Cam, khu vực xung quanh chợ Thủ Đức, đường số 11, 36 cũng bị ngập khi mưa lớn.

Ở cụm khu vực quận Gò Vấp và quận 12 cũ có các đường thường xuyên bị ngập nước là: Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối mà phóng viên Báo Thanh Niên từng ghi nhận. 2 đường ngập nặng nhất và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ là đường Phan Huy Ích và Nguyễn Văn Khối.

Đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) thường xuyên bị ngập sâu, kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ghi nhận được trong chiều 30.9 có các đường bị ngập do mưa như: Quang Trung, Lê Đức Thọ, song hành quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá.

Cụm các quận Tân Phú, Bình Tân cũ có các tuyến đường "ám ảnh" vì ngập sau mưa lớn với người dân là: Mã Lò, Bình Trị Đông, Chiến Lược, tỉnh lộ 10, Phan Anh (đoạn từ Tân Hòa Đông đến Rạch Bàu Trâu)… Trong đó ghi nhận tại đường Mã Lò vào ngày 19, 26.9 và hôm nay 4.10, đường Mã Lò ngập lênh láng. Nước ngập sâu tại đây khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt xe máy cố chạy qua khu vực ngập bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe, dắt bộ giữa dòng nước.

Đường Nguyễn Văn Thương (phường Thạnh Mỹ Tây) bị ngập sâu sau cơn mưa lớn vào chiều tối 1.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Cụm tuyến đường ở quận Bình Thạnh cũ là: D5, Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Thương… Các tuyến đường này thường xuyên bị ngập sâu do mưa lớn. Cụ thể vào chiều tối 1.10, cơn mưa lớn đổ xuống làm khu vực này ngập lênh láng và kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Đoạn ngập nặng nhất nằm tại đường D5, trước cổng Trường đại học Ngoại Thương tại TP.HCM. Còn đường Nguyễn Văn Thương ngập lên hơn đầu gối, kéo dài hơn 8 tiếng vẫn chưa rút.

Cụm phường Bình Đông và xã Bình Hưng mới có các đường như quốc lộ 50, các con đường số ở khu dân cư Bình Hưng. Nơi đây thường xuyên bị ngập nước do mưa và triều cường. Nếu mưa lớn và triều cường cùng lúc thì những con đường này đều trong tình trạng ngập sâu hơn.