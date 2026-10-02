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    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường
    VideoThời sự

    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

    Thanh Nguyên - Tường Duy
    Chỉ 45 phút mưa chiều 30.9, 12 tuyến đường tại TP.HCM đã chìm trong nước. Vũ lượng đo được 79,2 mm (trong khi hệ thống cống thiết kế để chịu 86 mm trong 3 tiếng). Cộng thêm triều cường vượt mức báo động II, hệ thống thoát nước quá tải là điều không tránh khỏi. Đây là danh sách 12 tuyến đường người dân cần lưu ý trong cao điểm mùa mưa.

    Chiều tối 30.9.2026, chỉ trong vòng 45 phút, 12 tuyến đường tại TP.HCM chìm trong nước. Mưa bắt đầu từ 16 giờ 30 phút.

    Đỉnh điểm từ 17 giờ đến 17 giờ 45 phút, vũ lượng đo được tại trạm Hà Huy Giáp là 79,2 mm. Cùng lúc đó, triều cường tại Bình Triệu đạt 1,59 mét (vượt mức báo động II). Hai thứ cộng lại cùng một lúc. Hệ thống thoát nước không kịp xử lý.

    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

    Để hiểu tại sao 45 phút mưa lại gây ngập nặng đến vậy, cần biết hệ thống cống hiện tại được thiết kế để chịu 86 mm trong 3 tiếng, ở mức triều 1,32 mét.

    Nhưng chiều hôm đó, 79,2 mm đổ xuống chỉ trong 45 phút (nhanh gấp 4 lần so với thiết kế). Cộng thêm triều 1,59 mét (cao hơn ngưỡng thiết kế). Hệ thống quá tải là điều không tránh khỏi.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét suốt 2 tiếng chưa rút

    Trong trận mưa chiều 30.9 có 12 tuyến đường TP.HCM bị ngập.

    Phần lớn các tuyến đường ngập tập trung tại khu vực Gò Vấp cũ gồm: Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, Phan Huy Ích.

    Khu vực Bình Tân cũ gồm: Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh.

    Các tuyến còn lại nằm rải rác tại Quận 12 cũ và các khu vực lân cận: Song hành Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Quá, Bà Triệu, Phan Văn Hớn.

    Đây đều là những tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn, ngập trong giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

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