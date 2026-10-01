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    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét suốt 2 tiếng chưa rút
    VideoThời sự

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét suốt 2 tiếng chưa rút

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Mưa lớn chiều tối 1.10 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước. Đáng chú ý, đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, ngập sâu hơn nửa mét và kéo dài hơn 2 giờ, khiến nhiều xe chết máy, người dân phải lội nước về nhà.

    Khoảng 17 giờ, cơn mưa lớn đổ xuống làm một số tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích bị ngập. Không như hôm qua, hôm nay tình trạng ngập trên đường Phan Huy Ích diễn ra cục bộ, các đoạn ngập không quá dài và nước nhanh chóng rút hết trong khoảng thời gian ngắn.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét suốt 2 tiếng chưa rút

    Tại đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), lại ngập nặng. Đoạn đường chỉ dài khoảng 300 m nhưng luôn bị ngập nước mỗi khi mưa lớn. Người dân ở khu vực này cho biết, đường Nguyễn Văn Khối mỗi khi mưa lớn là ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

    Cơn mưa diễn ra khoảng 17 giờ chiều nay, nhưng chỉ sau 15 phút nước bắt đầu ngập lênh láng như sông. Tình trạng này kéo dài đến tận 19 giờ 30 nhưng nước vẫn chưa rút hết. Mực nước ngập tại đây lên đến hơn nửa mét khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

    Nước ngập cũng tràn vào tận vỉa hè nhà người dân hai bên đường, vào khu dân cư bên trong và công viên trên tuyến đường này. Những nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối hầu như đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.

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    Chiều tối 1.10, cơn mưa lớn diện rộng kèm dông gió mạnh và sấm chớp dữ dội đã đổ xuống TP.HCM, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập sâu trong biển nước. Tại khu vực hẻm 190 gần đường Nguyễn Hữu Cảnh, nước dâng cao gần 1 mét, tràn thẳng vào nhà dân làm đảo lộn sinh hoạt và khiến hàng loạt phương tiện chết máy.

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