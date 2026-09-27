Phường Phú Nhuận cải tạo gần 3 km tuyến song hành đường sắt

Ngày 27.9, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết hàng chục tuyến hẻm và đường song hành đường sắt qua địa bàn sẽ được cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư 62 tỉ đồng.

Trong đó, quy mô lớn nhất là dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành tuyến đường sắt qua địa bàn phường với tổng mức đầu tư 28 tỉ đồng, thi công trong 9 tháng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6.2027.

Dự án cải tạo mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông xi măng trên tổng chiều dài khoảng 2.950 m, rộng từ 0,85 - 8,34 m, cùng 14 hẻm nhánh theo hiện trạng. Cùng với mặt đường, hệ thống thoát nước dọc tuyến cũng được đầu tư với đường kính 40 - 60 cm, hầm ga bằng bê tông cốt thép; các hẻm nhánh làm cống 30 - 40 cm và hầm ga thu nước.

Tuyến song hành đường sắt qua phường Phú Nhuận (TP.HCM) sẽ được cải tạo, nâng cấp ẢNH: TẤN ĐẠT

Theo UBND phường Phú Nhuận, việc đầu tư tuyến đường song hành nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại, thoát nước và chỉnh trang đô thị. Đây cũng là một trong những khu vực có hệ thống hẻm cần được nâng cấp đồng bộ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh dự án đường song hành tuyến đường sắt, phường Phú Nhuận cũng chi 34 tỉ đồng cải tạo 32 hẻm và các hẻm nhánh với tổng chiều dài hơn 4,4 km, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước từ 30 - 60 cm và các hạng mục thu nước, dự kiến hoàn thành cuối tháng 7.2027.

Phường Phú Nhuận rộng 1,46 km², dân số hơn 70.000 dân, hình thành từ việc sắp xếp các phường 8, 10, 11, 13 và một phần phường 15 của quận Phú Nhuận trước đây.

Nằm ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, phường có hoạt động thương mại sôi động, hạ tầng đô thị tương đối hoàn thiện và mật độ dân cư cao. Với diện tích không lớn nhưng dân số đông, hệ thống đường hẻm giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân phường Phú Nhuận.