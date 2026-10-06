Mưa lớn đến 11.10, nguy cơ ngập lụt từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng

Mưa lớn trong ngày 4.10 tại Sơn La có 4 người bị thương do sét đánh; 35 ngôi nhà tại các tỉnh Điện Biên (13 ngôi nhà) và Hà Tĩnh (22 ngôi nhà) bị tốc mái hư hỏng. Điện Biên ghi nhận hơn 3 ha lúa, hoa màu thiệt hại. Đặc biệt tại Lâm Đồng, mưa lớn từ ngày 2 - 5.10 gây thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng với 1 ngôi nhà dân bị hư hỏng, 54 nhà bị ngập nước, 244 ha lúa và 79 ha cây trồng khác bị ngập úng, 6 vị trí đường tỉnh bị sạt lở.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn kéo dài ở các tỉnh miền Trung. Dự báo tổng lượng mưa (tính từ đêm 5.10 đến đêm 8.10) từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm; riêng khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị - TP.Huế phổ biến từ 300 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Trước cảnh báo mưa lớn ở miền Trung, ngày 5.10, Thứ trưởng Bộ NN-MT, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản gửi UBND 5 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn; chủ động triển khai các biện áp ứng phó trước nguy cơ xảy ra lũ lụt, ngập lụt, sạt lở đất.

Đối với các công trình thủy điện, thủy lợi, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Các địa phương phải bố trí 2 lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa; đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.10. Trong những ngày tới, các tỉnh miền Trung không chỉ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất mà còn đối mặt với cả nguy cơ ngập lụt; trong đó vùng có nguy cơ ngập lụt lớn nhất là khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng.