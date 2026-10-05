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    Mưa lớn ở ngã tư Thủ Đức: Người mưu sinh chật vật tìm chỗ trú, shipper tắt app
    VideoĐời sống

    Mưa lớn ở ngã tư Thủ Đức: Người mưu sinh chật vật tìm chỗ trú, shipper tắt app

    Võ Hiếu
    Võ Hiếu
    Mưa lớn trút xuống khu vực ngã tư Thủ Đức (TP.HCM) đúng giờ tan tầm chiều 5.10 khiến giao thông ùn ứ. Nhiều người đi đường phải tìm chỗ trú, tài xế công nghệ tạm tắt app chờ mưa ngớt.

    Khoảng 18 giờ ngày 5.10.2026, cơn mưa lớn trút xuống khu vực ngã tư Thủ Đức (TP.HCM), đúng thời điểm lượng phương tiện trên đường tăng cao.

    Ghi nhận tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Ngân, mưa chưa gây ngập nhưng lượng xe đông khiến giao thông ùn ứ. Nhiều ô tô, xe máy nối dài, di chuyển chậm qua khu vực. Cơn mưa lớn cũng khiến nhiều người đang làm việc ngoài đường phải tạm dừng hành trình. Một số tài xế công nghệ cũng tạm tắt ứng dụng, chờ mưa ngớt mới tiếp tục nhận chuyến vì lo hành khách bị ướt.

    Mưa lớn ở ngã tư Thủ Đức: Người mưu sinh chật vật trú mưa

    Theo thông tin dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Nam bộ và nam Trung bộ, TP.HCM tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa giông trên diện rộng.

    Trong ngày 5.10 và 2 ngày tiếp theo, khu vực Thủ Đức được dự báo có tổng lượng mưa cao nhất lên tới 140 mm. Các phường khu vực trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Bình có tổng lượng mưa phổ biến từ 120 - 130 mm.

    Từ ngày 6 - 7.10, mưa có thể xuất hiện bất chợt vào nhiều thời điểm trong ngày, trong đó có khả năng xảy ra mưa lớn vào giờ tan tầm. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

    Cùng thời điểm, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đang lên. Dự báo đến ngày 9.10, mực nước trên sông Sài Gòn xấp xỉ và trên báo động 3. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông ở TP.HCM.

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