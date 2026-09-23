Nâng nền quốc lộ 13: Có hộ bỏ 70 triệu sửa nhà, từ nền đến trần chỉ còn 1,9 m

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên đoạn quốc lộ 13 (đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu, TP.HCM), nhiều căn nhà của người dân nằm thấp hơn mặt đường mới đến nửa mét khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Một căn nhà có nền thấp hơn mặt đường quốc lộ 13 khoảng 50 cm ẢNH: NI NA

'Trần nhà quá thấp'

Dọc quốc lộ 13, sự chênh lệch giữa mặt đường mới và nền nhà dân có thể nhìn thấy khá rõ. Có căn nhà nền thấp hơn mặt đường khoảng 50 cm, có nhà đang đập nền, sửa chữa để nâng lên theo cao độ mới của nền đường.

Nền nhà dân thấp hơn mặt đường tạo thành độ chênh cao dễ nhận thấy ẢNH: NI NA

Gia đình ông Thái Văn Hải (56 tuổi, ở phường Lái Thiêu) là một trong những hộ đã tự bỏ tiền sửa nhà. Nhà ông chi khoảng 70 triệu đồng nâng nền căn nhà lên 50 cm, nhằm hạn chế tình trạng nền nhà thấp hơn mặt đường khi công trình hoàn thành.

Căn nhà vốn chỉ cao khoảng 2,4 m nên việc nâng nền cũng kéo theo một bất tiện khác. Sau khi nâng 50 cm, khoảng cách từ nền đến trần chỉ còn khoảng 1,9 m. Ông Hải từng tính nâng thêm 20 cm nhưng đành bỏ ý định vì trần nhà quá thấp.

Trần nhà ông Hải suýt đụng đầu vì chỉ còn khoảng 1,9 m ẢNH: NI NA

Vợ chồng ông Hải sống bằng việc bán tạp hóa, thu nhập hằng tháng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Trong khi đó, việc sửa nhà là khoản chi phát sinh mà gia đình không dự tính từ trước.

Theo ông Hải và một số người dân, khoảng 2 năm trước, họ được thông tin về việc quốc lộ 13 mở rộng. Tuy nhiên, người dân không được thông báo cụ thể về việc nền đường sẽ được nâng cao. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn xây dựng, sửa chữa nhà theo cao độ cũ. "Không biết trước thì người dân đâu có chuẩn bị. Khi xây nhà, sửa nhà cũng không làm cao lên. Giờ trở tay không kịp", ông Hải nói.

Gia đình ông Hải tự bỏ tiền để nâng nền nhà ẢNH: NI NA

Không chỉ gia đình ông Hải, nhiều căn nhà dọc tuyến đường cũng đang phải tìm cách xử lý phần nền thấp hơn mặt đường. Với những hộ không đủ khả năng sửa chữa ngay, khoảng chênh cao độ này đang trở thành vấn đề lớn.

Xe không vào lấy hàng, quán phở đóng cửa gần một tháng

Việc nâng đường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân trên quốc lộ 13. Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (48 tuổi, ở phường Lái Thiêu), kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết, hiện mặt bằng nhà chị thấp hơn nền đường mới khoảng 50 cm. Đoạn từ sân lên mặt đường tạo thành đoạn dốc thẳng đứng, trong khi phần đường phía trước còn bị lún, khiến xe tải không thể chạy vào tận nơi để lấy hàng.

Sân nhà chị Dung vẫn còn đọng nước sau cơn mưa ẢNH: NI NA

Trước đây, sân nhà chị Dung cao hơn mặt đường nên xe chở vật liệu có thể ra vào, việc nhập hàng và giao hàng diễn ra bình thường. Nay hàng vẫn nằm trên sân nhưng khách mua lại không thể chạy xe vào lấy nên chị phải tìm cách khác để giao hàng. "Nhà có hàng nhưng bán không được, tôi phải mua hàng của người khác rồi lấy giao cho khách", chị Dung nói.

Chị Dung xây bức tường gạch để ngăn nước tràn vào mỗi khi mưa xuống ẢNH: NI NA

Không chỉ khó đưa xe vào, phần sân thấp còn khiến gia đình chị phải tự tìm cách chống ngập trong những ngày mưa triền miên. Chị đào một hố ngay trong sân để nước thoát xuống, sau đó dùng máy bơm đưa nước ra ngoài đường. Trong trận mưa lớn cách đây không lâu, nước tràn vào nhà quá nhanh làm hư 12 bao xi măng đang để trong sân.

Hơn 20 năm buôn bán tại đây, chị Dung cho biết chưa từng gặp cảnh ngập nặng như vậy nên trước đây vật liệu được để ở vị trí bình thường, không kê cao. "Tôi buôn bán ở đây hơn 20 năm, chưa bao giờ có tình trạng ngập lụt hết. Tới khi ngập thì trở tay không kịp", chị nói.

Chị Dung đào hố thoát nước trong sân và dùng máy bơm đưa nước ra ngoài đường ẢNH: NI NA

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị An Vui (65 tuổi, ở phường Lái Thiêu) cũng đang phải đóng cửa quán phở của gia đình. Bà Vui cho biết khi mưa, nước từ ngoài tràn vào nhà. Có lúc nước chảy vào "như suối", bà phải liên tục dọn dẹp.

Quán phở là nguồn thu nhập chính của gia đình 7 người. Tuy nhiên, do đường đang thi công và nhà thường xuyên bị ảnh hưởng, bà đã đóng quán gần một tháng. "Bữa giờ trời mưa hoài, nước tràn vào tôi phải dọn liên tục. Tới giờ vẫn chưa mở bán được", bà Vui nói. Bên trong căn bếp, những mảng bụi vẫn bám dày trên tường và các vật dụng.

Quán phở của bà Vui phải đóng cửa gần một tháng do nhà thường xuyên bị nước và bụi ảnh hưởng ẢNH: NI NA

Dân ủng hộ làm đường nhưng mong được hỗ trợ

Dù gặp nhiều bất tiện, các hộ dân dọc quốc lộ 13 cho biết họ ủng hộ việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Con đường được mở rộng, khang trang hơn sẽ thuận lợi cho việc đi lại, buôn bán... Điều họ mong muốn là trong quá trình thi công, những ảnh hưởng đến nhà ở, sinh hoạt và việc làm ăn của các hộ dân được chính quyền địa phương tính đến.

Nước tràn vào nhà dân sau trận mưa lớn chiều 22.9 ẢNH: NI NA

Ông Trần Văn Phụng (66 tuổi) nói: "Người dân rất ủng hộ nhà nước sửa đường, có đường rộng rãi để đi, hoạt động kinh doanh buôn bán phát triển, cuộc sống tốt hơn. Những vấn đề này đang thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế của người dân, mong chính quyền có câu trả lời rõ ràng, có sự hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống".



Cống thoát nước hiện đang cao hơn nền nhà người dân khoảng 1 mét ẢNH: NI NA

Vì vậy, nhiều người dân mong chính quyền có phương án cụ thể về cao độ hoàn thiện của tuyến đường, cách xử lý phần chênh lệch giữa đường và nhà dân, đồng thời xem xét hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu (TP.HCM) từ phản ánh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn qua Bình Dương cũ), UBND phường Lái Thiêu đã ghi nhận, tổng hợp danh sách, kiến nghị của người dân gửi Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC (chủ đầu tư), xem xét giải quyết. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu (TP.HCM) cho biết sau khi ghi nhận những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, ông Tâm đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC để tìm phương án giải quyết những vướng mắc cho người dân. Trả lời PV, lãnh đạo Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC cho biết sau khi nhận được kiến nghị, phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, đã cử cán bộ đến từng nhà dân bị ảnh hưởng để khảo sát kỹ thuật, tìm giải pháp khắc phục. "Chúng tôi đang xây dựng phương án hỗ trợ người dân để khắc phục tình trạng nền nhà thấp hơn nền đường. Trước mắt, nếu người dân có nhu cầu nâng nền nhà chúng tôi sẽ hỗ trợ vật liệu để nâng nền. Nếu người dân muốn làm bậc hoặc làm độ dốc để lấy lối đi vào nhà chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ", đại diện Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC cho hay.



