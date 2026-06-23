Công trình sửa đường quá ngổn ngang, gây khó cho dân

Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, TP.HCM, phản ánh tình trạng công trình nâng cấp, mở rộng đường thi công kéo dài nhưng chậm hoàn thiện, khiến việc đi lại và sinh hoạt bị ảnh hưởng. Theo ghi nhận, dọc tuyến đường, đất đá, bệ bê tông và ống cống tập kết ngổn ngang trên mặt đường và trước lối vào nhà dân. Nhiều đoạn chỉ mới rải đá dăm lởm chởm, mặt đường lồi lõm, có nơi đặt các tấm sắt che miệng hố, gây khó khăn cho việc lưu thông và ra vào nhà. Người dân cho biết tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng việc đi lại mà còn làm hoạt động buôn bán gặp khó do khách không tiếp cận được, thiếu chỗ dừng đậu xe. Ngoài ra, nhiều ống cống lớn đặt sát mép đường còn che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đất đá và ống cống ngổn ngang trên đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, gây khó khăn cho việc đi lại ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Lô cốt trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.Minh Phụng, xe cộ lưu thông khó khăn ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Còn tại công trình trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.Minh Phụng (trước đây thuộc P.7, Q.11), TP.HCM, một lô cốt lớn được rào chắn giữa đường khiến phương tiện phải chen chúc khi di chuyển qua khu vực. Người dân cho biết công trình ngầm tại đây thi công đã lâu nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng đáng kể đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dân xung quanh.

Người dân mong các đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng để bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đi lại và ổn định cuộc sống.