Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 6 - 7.10, mưa lớn xảy ra tập trung ở khu vực từ Huế - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa đo được phổ biến ở khoảng 50 - 100 mm.

Riêng khu vực phía nam của Huế và Đà Nẵng đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, một số nơi ở Huế trên 250 mm.

Biển Đông gió mạnh ngang áp thấp nhiệt đới, mưa lớn lan rộng ra miền Trung ẢNH: MINH HẢI

Dự báo, từ tối 7 - 8.10, khu vực từ Huế - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn là trọng tâm mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm. Đáng chú ý, tại Huế và Đà Nẵng có thể xuất hiện những điểm mưa rất to trên 500 mm. Từ ngày 9.10, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Mặc dù mưa lớn đã giảm dần tại các khu vực trên nhưng lại dịch dần lên khu vực phía bắc của miền Trung.

Cụ thể, từ gần sáng 8.10, ở khu vực Quảng Trị có mưa to trở lại, đến đêm cùng ngày, mưa lớn sẽ dịch lên Hà Tĩnh rồi mở rộng dần lên đến Nghệ An và Thanh Hóa.

Từ ngày 9 - 10.10, mưa lớn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm trong 24 giờ, có nơi mưa rất to trên 150 mm trong 24 giờ. Từ ngày 11.10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, trong đêm nay và ngày 8.10 ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Biển Đông gió mạnh ngang áp thấp nhiệt đới

Hiện vùng biển từ nam Quảng Trị - Lâm Đồng, Cà Mau - An Giang, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông. Đặc khu Lý Sơn có gió bắc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, đêm 7 và ngày 8.10, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7 (ngang cấp độ của áp thấp nhiệt đới), giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động.

Ngoài ra, vùng biển từ nam Quảng Trị - Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông.

Từ đêm 8 - 9.10, vùng biển nam vịnh Bắc bộ có gió đông bắc đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc đến đông cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.