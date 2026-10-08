'Giải cứu' đường ngập gần 5 tiếng ở TP.HCM, điều xe bồn đến hút nước trong đêm

Chiều tối 7.10, cơn mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước như: D5, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng…

Trong đó, đoạn giao lộ đường Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (phường Gia Định) ngập sâu, kéo dài. Ở đường Bạch Đằng, đoạn nước ngập dài khoảng 400 m, từ hẻm 377 đến giao lộ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Dù đã 21 giờ ngày 7.10 nhưng đường Bạch Đằng vẫn trong tình trạng ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Đinh Bộ Lĩnh vẫn bị ngập nước tương tự ẢNH: PHẠM HỮU

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ mưa lớn, nước trên đường đã dâng quá vỉa hè và bắt đầu tràn vào nhà dân. Trước các cửa hàng, người dân phải dùng vách ngăn chống ngập, liên tục dùng chổi đẩy rác theo dòng nước tấp vào phía trước các căn nhà. Một số hẻm trong khu vực cũng "hứng" nước tràn sâu vào bên trong, cao lên đến đầu gối.

Còn đường Đinh Bộ Lĩnh cũng tương tự, nước ngập sâu, kéo dài gần 5 tiếng nhưng vẫn chưa rút hết. Trong khi đó, hầu như các cửa hàng, hàng quán trên đoạn đường ngập này đều phải đóng cửa vì ế ẩm. Đồng thời, lượng phương tiện tăng cao trong khi mưa kéo dài khiến nhiều xe phải di chuyển chậm qua những đoạn ngập.

Mưa lớn gây ngập sâu ở TP.HCM: Người livestream cảnh báo, sinh viên đẩy xe giúp người đi đường

2 xe bồn hút nước được điều động đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng để "giải cứu" đường đang bị ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP.HCM nhanh chóng lắp đặt ống bơm, mở miệng cống để hút nước ẢNH: PHẠM HỮU

Theo người dân sống tại giao lộ này, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 17 giờ cùng ngày và ngay 15 phút sau cả 2 đoạn đường trên đều ngập nước. Đỉnh điểm nước ngập tràn lên đến tận vỉa hè, sát mép nhà của người dân. Tại ngã tư nước tràn khắp mặt đường và hai bên.

Do nước ngập sâu, lâu nên vào khoảng 21 giờ, 2 chiếc xe bồn hút nước thuộc Công ty thoát nước đô thị TP.HCM được đưa đến để "giải cứu" 2 đoạn đường ngập. Sau khi mở nắp miệng cống, các nhân viên lập tức cho ống và khởi động máy hút nước vào bồn xe và mang đến nơi khác để xả nước. Cứ vậy, 2 xe thay phiên hút nước tại 2 điểm của đường Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh.

Thời điểm cách đó vài tiếng, ở khu vực chân cầu Ba Son, 3 máy bơm chống ngập dưới chân cầu hoạt động liên tục để rút nước ra bên ngoài. Khu vực này thường xuyên ngập sau mưa lớn nên được bố trí máy bơm và nhân viên túc trực.

Ở điểm đường Bạch Đằng, một xe bồn hút nước cũng được bố trí ẢNH: PHẠM HỮU

Các xe bồn này nhanh chóng hút nước rồi rời đi, xả nước tại nơi khác ẢNH: PHẠM HỮU