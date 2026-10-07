Một đêm ngập ở TP.HCM, có gia đình mất cả trăm triệu: Nước rút, thiệt hại còn đó

1 tháng đóng cửa nhà hàng 10 ngày vì ngập nước

Anh Dương Minh Trung, quản lý nhà hàng Đồng Quê 3 cho biết đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) là rốn ngập mỗi khi mưa lớn mà nhà hàng này lại nằm ngay khu vực trũng sâu nhất trên đường. Mỗi khi mưa lớn khuôn viên quán vẫn bị ngập sâu khiến khách không thể vào quán, việc kinh doanh bị gián đoạn.

Tình trạng ngập nước do mưa lớn thường diễn ra khoảng 17 giờ đến khuya, rơi đúng vào giờ cao điểm kinh doanh của nhà hàng. Nhà hàng buộc phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ về sớm. Để cứu vãn tình hình, nhà hàng phải tìm cách chuyển khách sang chi nhánh thứ hai ở đường Lê Văn Thọ.

Đường Nguyễn Văn Khối luôn trở thành "rốn ngập" mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Trung cho biết năm nay, tình trạng ngập nặng nhất xảy ra vào tháng 9. Trong khi tháng 7 hầu như không ngập và tháng 8 chỉ ngập khoảng 2 ngày. Vào tháng 9, đợt ngập kéo dài liên tục từ ngày 24.9 đến qua ngày 1.10, quán của anh phải đóng cửa hơn 10 ngày.

Về tài chính, mỗi lần ngập nước, nhà hàng đóng cửa thì phải gánh chịu chi phí rất lớn. Với quy mô 35 nhân viên, quán mất khoảng 5 triệu đồng trả lương cho nhân viên mỗi ngày dù không có doanh thu. Chưa kể sau mỗi trận mưa ngập, còn phát sinh thêm chi phí điện nước và tiền tăng ca dọn dẹp.

Ngoài ra, nguồn thực phẩm tươi sống phải bỏ đi để nhập hàng mới. Tính tổng tiền lương, điện, nước, hàng hóa thất thoát, doanh thu mỗi lần ngập nước khiến nhà hàng thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Nếu tính tổng tổn thất trong 10 ngày đóng cửa của tháng 9 lên con số tới khoảng 100 triệu đồng.

Anh Trung chia sẻ thêm: "Một ngày nghỉ bán vì ngập đồng nghĩa với việc quán phải mất tới gần 3 ngày bán bình thường mới gỡ lại được. Nếu ngập rơi vào những ngày cuối tuần, chỉ tiêu doanh thu của tháng bị đẩy lên 60 – 70% và nhà hàng coi như trắng tay, bán không có lời".

Mỗi lần đường Nguyễn Văn Khối ngập nước là nhà hàng Đồng Quê 3 buộc phải đóng cửa ẢNH: PHẠM HỮU

Là chủ quán nhậu nhỏ trên đường Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình), chị Thu Hiền cho biết nhà chị nằm ngay điểm xoáy của dòng nước ngập chảy xiết. Căn nhà thuê vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh của gia đình chị Hiền gần như không có vật dụng nào còn nguyên vẹn.

Khi mưa lớn, nước tràn vào nhà chị như thác, gây ngập sâu, thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến các thiết bị điện tử. Trung bình mỗi năm, chị Hiền phải thay tới 3 chiếc tủ lạnh do nước ngập làm hư hỏng hoặc cuốn trôi ra ngoài. Để tiết kiệm, chị không sắm đồ mới mà chỉ mua lại tủ cũ với giá 2 - 3 triệu đồng/cái. Tính riêng tiền thay tủ lạnh và máy giặt mỗi năm đã "ngốn" của gia đình khoảng 10 triệu đồng.

Từ bàn thờ ông Địa, bông hoa cúng, chiếc loa thùng cho đến các vật dụng sinh hoạt như cưa, thùng sơn... đều bị nước dâng cao tràn qua, làm ướt sũng hoặc cuốn sạch. Bên cạnh đồ dùng sinh hoạt, toàn bộ phương tiện và hàng hóa phục vụ kinh doanh quán nhậu của chị Hiền đều rơi vào cảnh "chịu trận".

"Trung bình một trận mưa ngập nếu không kịp dọn dẹp nhà tôi sẽ ít nhiều thiệt hại tiền hàng hóa và đồ đạc. Ví dụ mỗi thùng bia có giá 400.000 đồng, nhưng mỗi lần ngập là bị cuốn trôi hoặc ướt hư từ 4 - 6 thùng, vậy là tôi mất gần 2 triệu đồng, chưa kể nước ngọt, nước suối, thức ăn và nhiều gia vị này nọ nữa. Tính từ đầu năm đến nay, căn nhà đã trải qua 6 đợt ngập, khiến tổng chi phí thiệt hại tích tụ lên đến gần 10 triệu đồng rồi", chị Hiền nhẩm tính.

Quán nhậu nhỏ của chị Thu Hiền ở đường Lý Tế Xuyên cũng là nơi bị ngập sâu nhất và thường xuyên rơi vào cảnh ế ẩm vì ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Chị cho biết thêm, do toàn bộ đồ đạc bị hư hỏng liên tục, gia đình chị Hiền hoàn toàn không còn khả năng tài chính để sắm sửa hay trang hoàng lại nhà cửa. Nguồn thu từ quán nhậu buổi chiều bị gián đoạn hoàn toàn mỗi khi trời mưa. Để bù đắp vào những khoản thiếu hụt và nuôi 2 con, chị Hiền phải bán thêm xôi vào buổi sáng, còn chồng chị phải đi làm thuê bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

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Tiền mất không chỉ trong một đêm ngập

Nhớ lại lần ngập dữ dội bất ngờ ập đến đêm 30.9 đã biến không gian sinh sống và kinh doanh rộng khoảng 3.000 m² của gia đình anh Mã Quốc Thuần (đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức) trở thành biển nước mênh mông. Chỉ trong chốc lát khi mưa lớn, mực nước trong nhà đã dâng cao, ngang tầm ngực người lớn.

Lần ngập đêm đó làm cho hoạt động kinh doanh của nhà anh Thuần thiệt hại nặng nề. Anh Thuần cho biết gia đình kinh doanh 3 loại hình gồm bán quán hủ tiếu, xây dựng và buôn bán vật liệu chỉ sợ may mặc.

Toàn bộ các lô chỉ may mặc mới nhập về bị nước nhấn chìm hoàn toàn, phải đem bỏ vì khi ướt sợi chỉ sẽ bị biến màu và mục giòn, không thể đưa vào sản xuất. Chỉ riêng tiền chỉ may hỏng đã khiến anh bị tổn thất khoảng vài chục triệu đồng. Chưa kể hàng loạt hồ sơ, sổ sách công trình xây dựng và dự án chưa nghiệm thu cũng bị ướt sũng, đến nay vẫn còn ngổn ngang phơi nắng.

Cơ sở của anh Thuần bị nước tràn vào gây hư hại toàn bộ vật liệu chỉ sợi thiệt hại hàng chục triệu đồng chỉ trong một đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập sâu đêm 30.9 cũng gây hư hỏng toàn bộ thiết bị gia dụng và phương tiện tại nhà anh Thuần. Các thiết bị điện tử như tủ lạnh, tủ đông, tủ mát và máy giặt bị hư hỏng toàn bộ. Nhà anh có 15 chiếc xe gắn máy, mô tô đều bị ngập trong nước, tiêu tốn khoản chi phí sửa chữa cũng lên đến khoảng 15 triệu đồng.

"Tính tổng thiệt hại về hàng hóa, máy móc và tài sản cá nhân của gia đình tôi đã ước tính lên tới khoảng 100 triệu đồng sau một đêm", anh chia sẻ.

Nằm ngay đoạn ngang con dốc trên đường số 36 (phường Linh Đông), mỗi khi mưa lớn, căn nhà của bà Đặng Thị Thoa (70 tuổi) lại trở thành điểm hứng nước kéo dài từ 5 - 6 tiếng.

Hơn 20 năm sinh sống tại đây, bà Thoa đã trải qua 3 lần nâng nền sửa nhà với chi phí từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần, nhưng gần đây lại mưa lớn bà đành bất lực vì không còn đủ sức lực lẫn kinh phí để tiếp tục nâng nhà thêm nữa.

Cửa hàng tạp hóa của bà Thoa cũng bị thiệt hại từ 1 - 2 triệu đồng mỗi khi mưa lớn gây ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Để tự bảo vệ tài sản, bà đành tự xây hệ thống tường gạch bao xung quanh nhưng nước tràn vào vẫn làm hư hỏng nhiều đồ đạc như giường, tủ, đặc biệt chiếc tủ gỗ vừa chi 11 triệu đồng đóng mới...

Cuộc sống mỗi ngày của bà Thoa đều trông chờ vào gian hàng tạp hóa nhỏ tại nhà, nhưng các đợt ngập kéo dài khiến việc buôn bán ế ẩm làm bà mất thu nhập trong ngày. Chưa kể mỗi lần ngập còn cuốn trôi đồ đạc thiệt hại từ 1 - 2 triệu đồng tiền hàng hóa. Tuy số tiền không nhiều nhưng với người buôn bán nhỏ như bà, con số thiệt hại này khá đáng kể.