Danh sách 122 điểm ngập nước ở TP.HCM, người đi đường cần lưu ý

TP.HCM đang bước vào những tháng cuối mùa mưa, nhiều thời điểm xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường khiến một số tuyến đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.



Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong 122 điểm ngập nước được cảnh báo có 83 điểm có thể ngập khi mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm chịu ảnh hưởng của triều cường.

TP.HCM có 122 điểm ngập, người dân cần chú ý để di chuyển an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

83 điểm ngập có thể xuất hiện khi mưa lớn

Các điểm ngập có thể xuất hiện khi mưa lớn được Phòng CSGT cảnh báo gồm:

Đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ số 387 đến cổng Trường THPT Nguyễn Thái Bình.



Ngã tư Bảy Hiền.



Đường Lê Đức Anh - Hồ Học Lãm.



Tỉnh lộ 10, từ Tên Lửa nhỏ ra đường Lê Đức Anh.



Đường Trần Đại Nghĩa, nhánh từ số 4 đến giáp đường Lê Khả Phiêu.



Đường Trần Văn Giàu, từ số 55 đến giao lộ Vườn Thơm.



Đường Vĩnh Lộc, từ đường Trần Văn Giàu đến đường Lại Hùng Cường; trong đó ngập nặng nhất từ đường Trần Văn Giàu đến cầu Bà Tri.



Đường Võ Văn Vân, đoạn từ số 700 đến 730, khu vực giao với đường Trục Tổ 7.



Đường Lê Quang Đạo, từ giao lộ Võ Thị Hồi đến giao lộ Nguyễn Thị Sóc; giao lộ Lê Quang Đạo - Trần Văn Mười.



Đường Trần Văn Mười, từ đường Lê Quang Đạo đến đường Xuân Thới 2.



Đường Nguyễn Thị Thử, từ đường Võ Thị Hồi đến đường Xuân Thới Sơn 5.



Đường song hành quốc lộ 22, từ đường Đỗ Mười đến đường Bà Triệu.



Đường Nguyễn Ảnh Thủ, từ đường Lê Quang Đạo đến đường Đồng Tâm.



Đường Bà Triệu, từ giao lộ Quang Trung đến giao lộ Song hành.



Đường Trưng Nữ Vương, từ giao lộ Quang Trung đến giao lộ Đỗ Văn Dậy.



Đường Đỗ Mười: trước số 2539/3A (phường An Phú Đông); trước số 139 (phường Tam Bình); hai bên cầu Bình Phước, trước số 2 (phường Hiệp Bình); trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đoạn số 113 (phường Hiệp Bình); giao lộ Đỗ Mười - đường 17.



Hầm chui cầu Bến Cát (phường Thới An).



Vòng xoay Bình Phước.



Hai bên ngã tư Bình Phước, dưới cầu vượt.



Đường Võ Nguyên Giáp: đoạn từ cầu Trắng đến điểm quay đầu (làn hỗn hợp); từ điểm quay đầu về cầu Rạch Chiếc; giao đường Võ Trường Toản với đường song hành Võ Nguyên Giáp; chân cầu Rạch Chiếc, hướng ra ga metro Rạch Chiếc (phường An Khánh).



Đường Mai Chí Thọ: giao lộ Tố Hữu - Mai Chí Thọ; giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của; hướng từ cầu vượt A đến giao lộ Lương Định Của.



Đường Tô Ngọc Vân: giao đường Phạm Văn Đồng; giao đường Linh Đông; giao đường 35 (Linh Tây).



Giao lộ Phạm Văn Đồng - Linh Đông.



Số 69 Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh).



Giao lộ Võ Chí Công - đường số 5.



Giao lộ Thảo Điền - Quốc Hương.



Đường Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa.



Đường số 2 (phường Thủ Đức).



Đường Tạ Quang Bửu, từ Võ Liêm Sơn đến Cao Lỗ.



Chợ Thủ Đức.



Đường Lý Tế Xuyên.



Cổng Khu công nghiệp Sóng Thần.



Đường ĐT743A - Mỹ Phước Tân Vạn.



Đường Lê Văn Việt, từ giao lộ Đình Phong Phú đến giao lộ Lã Xuân Oai.



Đường Nguyễn Xiển, từ số 581, khu Vinhomes Grand Park, đến cầu Gò Công.



Quốc lộ 50, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Chánh Hưng.



Đường Văn Tiến Dũng.



Đường Nguyễn Văn Tạo, từ cầu Kênh Lộ đến cầu Rạch Chim (xã Hiệp Phước).



Giao lộ Nguyễn Bình - Lê Văn Lương (xã Hiệp Phước).



Giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận.



Đường Nguyễn Văn Linh: đoạn trước công trình sửa chữa cầu Ông Lớn, hướng từ đường Phạm Hùng đi Nguyễn Hữu Thọ (cả làn SF và SM); làn SF từ giao lộ Phạm Văn Nghị đến cầu Cả Cấm.



Đường D1, từ giao lộ D1 - D6 đến điểm nối vào đường Nguyễn Văn Linh, gồm cầu chui RMIT.



Đường D6, từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến giao lộ D1 - D6.



Đường Hoàng Trọng Mậu, từ giao lộ D6 đến cầu D1 Him Lam.



Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung).



Đường Ung Văn Khiêm, từ Nguyễn Gia Trí đến Điện Biên Phủ.



Đường Nguyễn Văn Khối, từ đường Lê Văn Thọ đến trước UBND phường Thông Tây Hội.



Đường Phạm Thế Hiển: đoạn từ hẻm 2695 đến giao lộ Lê Bôi; chân cầu Bà Tàng, trước số 2377.



Đường Phan Văn Khải: số 534 (xã Tân An Hội); số 437 (xã Tân An Hội); số 124 (xã Củ Chi).



Đường ĐT744: hướng từ ngã ba Trường tiểu học An Tây đến chợ An Tây; hướng từ ngã ba Rạch Bắp đến đầu chợ Bưng Còng.



Đường Bùi Thanh Khiết, từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến giao lộ Bình Thuận - Chợ Đệm (xã Tân Nhựt).



Đường Trịnh Quang Nghị, từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Ba Tơ.



Đường Mã Lò, từ Mã Lò đến Hương lộ 2.



Đường Bình Trị Đông - Chiến Lược.



Quốc lộ 51: Km43+300 đến Km43+800 (phường Phú Mỹ, hướng từ Đồng Nai về phường Phú Mỹ); Km44+300 đến Km44+600 (phường Phú Mỹ, hướng từ Đồng Nai về phường Phú Mỹ); Km49+100 đến Km49+700 (phường Tân Phước, hướng đi Đồng Nai); Km52+300 đến Km52+800, ngã tư Hội Bài (phường Tân Hải, hướng đi Đồng Nai); Km68+900 đến Km69+400 (phường Phước Thắng, hướng từ Vũng Tàu đi Bà Rịa); Km73+500, ngã tư Ẹo Ông Từ (phường Phước Thắng, hướng từ Bà Rịa đi Vũng Tàu).



Đường Lê Hồng Phong nối dài.



Đường 30/4, đoạn từ cảng Dầu khí đến chợ Thắng Nhất.



Đường 2/9.



Đường Nguyễn An Ninh.



Đường Trương Công Định.



Đường Nguyễn Tất Thành (xã Long Hải).

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

39 điểm ngập có thể xuất hiện khi triều cường

Ngoài những điểm có nguy cơ ngập khi mưa lớn, Phòng CSGT cũng cảnh báo 39 vị trí chịu ảnh hưởng của triều cường: