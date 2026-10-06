Thả lưới bắt cá, ngồi nhậu ngay nơi ngập lụt ở TP.HCM

Trưa 6.10, bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh, TP.HCM, cho biết mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở một số khu vực thuộc các khu phố Khánh Lộc, Tân Hóa, Phước Hải, Tân Lương, Vĩnh Phước… Mưa lớn làm một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhà ở, cửa hàng kinh doanh của người dân phường Tân Khánh bị ngập nặng.

Nhiều diện tích đất ở phường Tân Khánh bị ngập nặng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo bà Trần Thị Diễm Trinh, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 5.10 đến rạng sáng 6.10 ghi nhận được tại Trạm khí tượng thủy văn Tân Uyên có lượng mưa từ 50 - 59 mm.

Mặt khác, do mưa trên diện rộng ở các phường Vĩnh Tân, Bình Dương, Tân Hiệp, Tân Khánh và nhiều khu công nghiệp, lượng nước mưa lớn dồn dập đổ về suối Cái (đoạn qua phường Tân Khánh), khu vực cầu Khánh Vân kết hợp với triều cường trên sông Đồng Nai (hạ nguồn suối Cái, thuộc phường Tân Khánh) khiến hàng chục hộ dân, nhà xưởng, lán trại bị ngập sâu trong nước.

Người dân ở phường Tân Khánh đi thả lưới bắt cá ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngay trong đêm 5.10, bà Trần Thị Diễm Trinh cùng lực lượng công an, quân sự, lực lượng phòng chống thiên tai của địa phương đã đến các khu vực bị ngập hỗ trợ 31 hộ dân và 1 khu nhà trọ (với tổng số hơn 113 nhân khẩu) di chuyển đến nơi an toàn.

Người dân thả lưới bắt cá trong khu vực ngập lụt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

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Đến trưa 6.10, mặc dù nước đã rút nhưng một số khu vực và tuyến đường ở phường Tân Khánh vẫn còn ngập sâu. Lực lượng chức năng kịp thời bố trí biển cảnh báo, chốt chặn và hướng dẫn người dân di chuyển qua các tuyến đường khác an toàn.

Lực lượng chức năng phường Tân Khánh đưa người dân ra khỏi vùng ngập ẢNH: P.T.K

Ghi nhận của PV Thanh Niên ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Khánh) cho thấy nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu gần 1 mét. Nhiều người dân đã mang lưới ra khu vực này để bắt cá, trong đó có trường hợp bắt được cá rồi nướng, nhậu ngay tại gần khu vực đang bị phong tỏa do nước tràn qua đường.

Người dân cho biết trong khoảng 5 năm gần đây ở khu vực thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh mới bị ngập nặng như đợt này.

Đang đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ Chiều cùng ngày (6.10), phường Tân Khánh (TP.HCM) đã có báo cáo sơ bộ về tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn và thống kê thiệt hại. Theo đó, mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng khoảng 138,5 ha lúa và hoa màu; ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 308 hộ dân, 75 hộ ngập nhà, 36 doanh nghiệp, 2 khu nhà trọ và khoảng 20 căn ki ốt, ở phường Tân Khánh. Trong đó, tại khu phố Phước Hải bị ngập nặng ở khu vực gần cầu Khánh Vân ngập sâu từ 0,5 - 1,5 mét, với khoảng 30 ha lúa và hoa màu (45 hộ dân bị ảnh hưởng); ngập nhà khoảng 15 hộ dân, 36 doanh nghiệp, 2 khu nhà trọ và khoảng 20 ki ốt. Tại khu phố Khánh Lộc, ngập tuyến đường ĐT.747 (gần cầu Khánh Vân) với chiều dài khoảng 500 mét, mực nước ngập sâu khoảng 0,8 mét (hiện nước đã rút, các phương tiện lưu thông bình thường); ngập đường số 31 Tân Khánh với chiều dài khoảng 300 mét, mực nước sâu khoảng 1 mét; hiện nước vẫn còn tràn qua mặt đường, cơ quan chức năng đã căng dây cảnh báo, không cho phương tiện lưu thông. Tại khu phố Dư Khánh: ngập các cánh đồng như Cồn Miểu, Gò Trắc, Gò Đế với diện tích khoảng 35 ha lúa và hoa màu (khoảng 120 hộ dân bị ảnh hưởng); mực nước ngập từ 0,8 mét đến 1,5 mét; ngập nhà 50 hộ dân (trong đó có 8 hộ cần sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm); mực nước ngập sâu từ 0,8 mét đến 1,2 mét… Mưa lũ không gây thiệt hại về người. Các cơ quan được giao nhiệm vụ đang tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại về tài sản. https://thanhnien.vn/nuoc-lu-don...



