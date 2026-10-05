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    Thời sự

    Xã vùng ven TP.HCM đưa máy bơm chống ngập đường Công Nghệ Mới

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    Trước tình trạng một số khu dân cư trên đường Công Nghệ Mới bị ngập nhiều ngày, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) phối hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động máy bơm đến xử lý.

    Trưa 5.10, ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM), cho biết xã đang phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 (thuộc PC07 - Công an TP.HCM) mang máy bơm đến chống ngập cho các khu dân cư học đường Công Nghệ Mới.

    Nhiều ngày qua, người dân và học sinh sinh sống tại hẻm 39 và hẻm 41 đường Công Nghệ Mới đối mặt với cảnh ngập úng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như việc học tập của học sinh.

    Xã vùng ven TP.HCM đưa máy bơm chống ngập đường Công Nghệ Mới- Ảnh 1.

    Nước ngập nhiều ngày không rút khiến cuộc sống người dân trên đường Công Nghệ Mới (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) gặp nhiều bất tiện

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Cảnh khổ ở hẻm TP.HCM: Gần 1 tuần ngập nước, học sinh lội nước đi học

    Ông Nhân cho biết tuyến đường Công Nghệ Mới bị ngập vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu do mưa lớn nhưng hệ thống cống nhỏ dẫn đến quá tải. Khu vực này vốn xây dựng tự phát, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư bài bản.

    Bên cạnh đó, ý thức giữ vệ sinh môi trường của người dân chưa cao, xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy. Ngoài ra, việc thi công dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên gần đó cũng gây ách tắc, thu hẹp dòng chảy.

    Xã vùng ven TP.HCM đưa máy bơm chống ngập đường Công Nghệ Mới- Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng mang máy bơm đến khu vực ngập nước để ứng cứu khẩn cấp

    ẢNH: CTV

    Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nước rút chậm, sáng 5.10, lực lượng chức năng đưa nhiều máy bơm đến khu vực này để hút nước ra ngoài. Lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc cho biết địa phương đang khảo sát các khu dân cư dọc tuyến để lên phương án chống ngập trong mùa mưa năm nay.

    Về dài hạn, ông Nhân cho biết tuyến đường Công Nghệ Mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang trong giai đoạn đấu thầu, dự kiến hoàn thành năm 2027. Khi dự án đưa vào sử dụng, tình trạng ngập úng tại khu vực này sẽ được giải quyết dứt điểm.

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