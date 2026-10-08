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    Mưa lớn ở TP.HCM: Đường ngập, xe chết máy, CSGT đẩy xe, dọn cây đổ trong đêm

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Mưa lớn chiều tối 7.10 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nước, xe chết máy. CSGT xuống đường đẩy xe, điều tiết giao thông, cùng người dân dọn cây ngã đổ trong đêm.

    Chiều tối 7.10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP.HCM, trùng với khung giờ cao điểm từ 17 - 19 giờ. Mưa làm hạn chế tầm nhìn, trong khi lượng phương tiện trên đường tăng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

    Trên đường Võ Chí Công, đoạn gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái, nước ngập mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, đặc biệt là xe máy.

    Mưa lớn ở TP.HCM: Đường ngập, xe chết máy, CSGT đẩy xe, dọn cây đổ trong đêm - Ảnh 1.

    Đường Võ Chí Công ngập nước trong cơn mưa lớn

    ẢNH: PC08

    Tại khu vực này, cán bộ Trạm CSGT Đa Phước lội xuống đoạn ngập, đẩy xe giúp người dân vượt qua khu vực ngập nước. Cùng lúc, các cán bộ khác hướng dẫn phương tiện di chuyển, điều tiết dòng xe trong lúc mưa vẫn tiếp tục.

    CSGT cùng người dân đẩy xe chết máy dưới mưa lớn

    Mưa lớn đúng giờ tan tầm cũng khiến việc đi lại tại nhiều tuyến đường, giao lộ khác ở TP.HCM gặp khó khăn. Tại giao lộ Nơ Trang Long - Lê Quang Định, đèn tín hiệu giao thông bị mất điện. Cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh phải trực tiếp đứng dưới mưa điều tiết phương tiện.

    CSGT liên tục ra hiệu cho từng hướng xe dừng, di chuyển luân phiên để hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện khi đèn tín hiệu không hoạt động.

    Mưa lớn ở TP.HCM: Đường ngập, xe chết máy, CSGT đẩy xe, dọn cây đổ trong đêm - Ảnh 3.

    Giao lộ Nơ Trang Long - Lê Quang Định bị mất điện đèn tín hiệu trong mưa lớn, CSGT Hàng Xanh ra giữa giao lộ điều tiết

    ẢNH: PC08

    Mưa lớn ở TP.HCM: Đường ngập, xe chết máy, CSGT đẩy xe, dọn cây đổ trong đêm - Ảnh 4.

    CSGT cùng người dân đẩy xe buýt chết máy ra khỏi giao lộ để tránh ùn ứ

    ẢNH: PC08

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    Tại ngã tư Hàng Xanh, lực lượng CSGT cũng có mặt điều tiết giao thông giữa lúc lượng xe tăng cao trong giờ tan tầm.

    Trong khi đó, tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm, một số phương tiện bị chết máy, không thể tiếp tục di chuyển. Phát hiện sự việc, cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh cùng người dân hỗ trợ đẩy xe, giúp phương tiện tiếp tục di chuyển, hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe qua giao lộ.

    Ở khu vực trung tâm, trên đường Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lực lượng CSGT Tuần tra dẫn đoàn cũng có mặt điều hòa, phân luồng giao thông dưới mưa lớn.

    Mưa lớn ở TP.HCM: Đường ngập, xe chết máy, CSGT đẩy xe, dọn cây đổ trong đêm - Ảnh 5.

    Ở khu vực trung tâm, CSGT Tuần tra dẫn đoàn cũng trực tại các giao lộ điều tiết dưới mưa

    ẢNH: PC08

    Trên các tuyến thuộc địa bàn phụ trách của Đội CSGT Rạch Chiếc, cán bộ CSGT được bố trí tại những vị trí có lượng phương tiện đông để hướng dẫn, phân luồng. Lực lượng này đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xử lý những điểm giao thông chịu áp lực lớn trong mưa.

    Cây xanh ngã đổ gần cổng cảng, CSGT cùng người dân cưa cắt, dọn đường

    Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, mưa lớn tiếp tục gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực đường CL57, gần cổng C, phường Cát Lái. Do ảnh hưởng của thời tiết, khu vực này bị ngập nhẹ, đồng thời xuất hiện cây xanh ngã đổ trên đường, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện ra vào cảng.

    Cán bộ Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Cát Lái, công nhân trong cụm cảng và người dân tổ chức xử lý cây ngã đổ.

    Mưa lớn ở TP.HCM: Đường ngập, xe chết máy, CSGT đẩy xe, dọn cây đổ trong đêm - Ảnh 6.

    CSGT Cát Lái cùng các lực lượng, người dân thu dọn cây xanh ngã đổ gần nơi ra vào cảng

    ẢNH: PC08

    CSGT cùng công an phường, công nhân trong cụm cảng và người dân cưa cắt, thu dọn cây ngã đổ để giải phóng lòng đường. Trong lúc xử lý, CSGT đồng thời điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động ra vào cảng.

    Việc thu dọn được triển khai ngay trong đêm nhằm sớm giải phóng lòng đường, tạo điều kiện cho các phương tiện tiếp tục lưu thông.

    Mưa lớn kéo dài từ giờ tan tầm đến đêm 7.10 đã ảnh hưởng đến việc đi lại tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Ngoài tình trạng ngập nước, xe chết máy, một số vị trí còn xảy ra sự cố đèn tín hiệu và cây xanh ngã đổ, nên lực lượng chức năng phải trực tiếp xử lý, điều tiết giao thông để hạn chế ùn ứ.

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