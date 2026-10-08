Chàng trai 24 tuổi rong ruổi xuyên đêm sửa xe miễn phí cho người lỡ đường

Gần 23 giờ, điện thoại của Nguyễn Anh Khôi (24 tuổi, phường Thủ Đức) vẫn liên tục nhận những cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Máy bơm, cờ-lê, mỏ-lết, ruột xe dự phòng... đã được anh xếp sẵn trên chiếc xe máy. Hơn một năm qua, đây là thời điểm Khôi bắt đầu những chuyến sửa xe miễn phí ban đêm cho người gặp sự cố.

Xuyên đêm "san sẻ" nỗi lo lỡ đường

11 giờ đêm, đầu dây bên kia là giọng một bạn trẻ, xe chết máy giữa đường Thoại Ngọc Hầu (phường Hòa Thạnh), nhờ anh Khôi đến sửa giúp. Theo bản đồ, vị trí đó đang cách chỗ anh Khôi 17 km, nhưng anh vẫn nhận.

Bốn năm lăn lộn với nghề sửa xe và hơn 1 năm rong ruổi cứu hộ đêm nên anh hành động rất nhanh. Chàng trai 24 tuổi nhanh chóng đến đúng định vị mà "khách hàng" đã gửi cho anh. "Ban đêm xe hư, người ta sợ không tìm được chỗ sửa xe, tìm được rồi thì sợ gặp thợ chặt chém. Tôi muốn giúp sửa miễn phí để để người ta bớt một nỗi lo", anh Khôi chia sẻ.

Đồ nghề cứu hộ được anh chất đầy trên chiếc xe máy của mình ẢNH: NI NA

Trên quãng đường cùng anh Khôi đi cứu hộ, câu chuyện về những đêm rong ruổi của anh dần hiện ra qua từng cuộc gọi. Một đêm bình thường, anh có thể sửa được gần 10 xe. Những ngày mưa, đường ngập, số cuộc gọi có thể tăng lên 15, thậm chí 20 cuộc.

Có người cán đinh, thủng ruột xe giữa đường. Có người xe chết máy, hết xăng, bình ắc quy hết điện. Những lỗi nhỏ, anh cố gắng xử lý ngay tại chỗ để người gọi không phải dắt bộ giữa đêm.

Anh Khôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu tuyến đường trong những đêm như vậy. Anh nói ở TP.HCM, gần như không có phường nào mình chưa từng chạy tới. Có những cuộc gọi đưa anh đi xa hơn, sang cả Đồng Nai khi người gặp sự cố không tìm được chỗ sửa xe gần đó.

Anh Khôi tỉ mẩn xử lý sự cố cho xe máy ẢNH: NI NA

Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, sau khi vừa sửa xong một chiếc xe, anh Khôi định quay về nhà thì điện thoại lại reo. Một phụ nữ ở Đồng Nai gọi, nói xe bị thủng ruột, đang đứng một mình giữa đường nhưng không tìm được chỗ sửa và cũng không còn tiền trong người. Nghe vậy, anh hỏi vị trí rồi quyết định chạy từ TP.HCM xuống.

Bình thường, với quãng đường trên 10 km, anh thường thu phụ phí di chuyển là 100.000 đồng, còn tiền công sửa thì anh miễn phí. Nhưng lần này, anh Khôi miễn phí toàn bộ. Sửa xong chiếc xe, anh quay về TP.HCM khi trời đã gần sáng.

Không phải điểm đến nào cũng an toàn

Đồng hồ đã qua nửa đêm. Con đường phía trước thưa dần xe cộ, anh Khôi vẫn giữ tay lái, chiếc thùng đựng đồ nghề nằm gọn phía sau. Điện thoại đặt trong túi áo, chỉ cần rung lên, anh lại tìm một chỗ tấp vào để nghe máy rồi xem định vị.

Những chuyến đi như vậy đã trở thành một phần quen thuộc trong công việc cứu hộ xe máy ban đêm của anh. Nhưng không phải nơi nào trên bản đồ cũng là một điểm đến an toàn.

Riêng trong tháng 9, anh Khôi đã bỏ ra ra một khoản chi phí lớn cho công việc cứu hộ xe máy miễn phí ẢNH: NI NA

Nhắc đến những đoạn đường vắng, anh Khôi nhớ lại một lần gặp chuyện lúc rạng sáng. Hôm đó, sau khi nhận cuộc gọi báo xe gặp sự cố, anh chạy theo định vị đến một đoạn đường rất tối ở rìa TP.HCM. Người gọi nói anh đứng đó chờ vì họ đang dắt xe ra ngoài rồi.

Vừa dừng xe được một lúc thì anh bất ngờ thấy một nhóm người từ phía trong chạy về phía mình. Nhận ra có chuyện chẳng lành, anh lập tức quay đầu xe bỏ chạy. "May mắn là tôi vẫn để máy xe nổ nên có thể nhanh chóng rời khỏi khu vực đó", anh Khôi nhớ như in lần đầu tiên mình gặp nguy hiểm sau quãng thời gian cứu hộ xe máy ban đêm.

Đôi tay lấm lem dầu nhớt sau khi sửa xe ẢNH: NI NA

Trong lúc kể lại câu chuyện, điện thoại anh Khôi lại reo. Đó là chị Nguyễn Trần Minh Vy (18 tuổi, ở phường Hiệp Bình) gọi báo xe bị thủng lốp trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), nhờ anh Khôi đến hỗ trợ.

Chị Vy cùng bạn đang trên đường đi thì bánh xe bất ngờ bị thủng. Giữa đêm, chị không biết phải dắt xe đi đâu để tìm tiệm sửa. Nhớ từng đọc một bài viết trên mạng xã hội về người thanh niên nhận cứu hộ xe máy ban đêm, chị mới tìm lại thông tin để liên hệ.

Chị Minh Vy được anh Khôi hỗ trợ thay lốp sau khi xe bất ngờ bị thủng giữa đêm trên đường Phạm Văn Đồng ẢNH: NI NA

Được anh Khôi nhận lời tới cứu hộ xe máy, chị Vy cảm thấy yên tâm hơn vì không còn phải loay hoay tìm cách xử lý chiếc xe giữa đêm. "Lúc xe bị bể bánh giữa đường vắng, tôi thật sự hoảng lắm vì giờ đó chẳng còn tiệm nào mở cửa. Giữa đêm khuya mà có một người xa lạ sẵn sàng chạy đến giúp đỡ nhiệt tình như vậy, tôi biết ơn nhiều lắm", chị Vy nói.