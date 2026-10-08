Đường ngập từ chiều qua tới sáng nay ở TP.HCM: Nhiều người vượt 'biển nước' đi làm

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) vẫn ngập nước; người dân vất vả đi làm, học sinh chật vật đến lớp.
Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường
Người dân vất vả mưu sinh giữa mênh mông nước
ẢNH: CAO AN BIÊN
Như Thanh Niên đã thông tin, từ hôm nay (8.10), thời tiết TP.HCM và Nam bộ mưa lớn có xu hướng gia tăng, bên cạnh là đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đang lên nhanh, khiến nhiều khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng tiếp tục ngập nặng.
Trên đất liền, thời tiết TP.HCM và Nam bộ sáng nay có nắng nhẹ, từ trưa mây giông bắt đầu phát triển. Đến khoảng 14 giờ, mây giông nhiều và mở rộng hơn; nhiều nơi mưa lớn đến rất lớn với lượng từ 50 - 100 mm. Trọng tâm mưa lớn ở khu vực các tỉnh thành Lâm Đồng (phía đông), Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Mưa có thể kéo dài sau 20 giờ.
Tai TP.HCM, cần đề phòng khả năng mưa lớn giờ tan tầm. Bên cạnh đó, hiện vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, đỉnh triều xấp xỉ và vượt báo động 2 từ ngày 9.10. Mực nước triều đang lên nhanh trong hôm nay và những ngày tới. Các khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng bị ngập nặng vì mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nặng nhiều nơi.
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