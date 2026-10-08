Đường ngập từ chiều qua tới sáng nay ở TP.HCM: Nhiều người vượt 'biển nước' đi làm

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) vẫn ngập nước; người dân vất vả đi làm, học sinh chật vật đến lớp.

Dù sáng nay 8.10 thời tiết TP.HCM không mưa, nhưng đường Nguyễn Văn Khối vẫn còn là "biển nước" sau trận mưa lớn chiều tối 7.10, đường ngập từ chiều qua tới sáng nay chưa rút ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người vượt qua "biển nước" để đi làm ẢNH: NHẬT THỊNH

Sáng nay thời tiết TP.HCM se lạnh, trời âm u ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường

Người dân xắn quần lội nước sáng sớm ẢNH: NHẬT THỊNH

Học sinh ướt giày khi đến trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh cũng vất vả đưa con em đến lớp ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng quán trên đường ngập vắng vẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều hàng quán sáng nay vẫn còn "tát nước" ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đường ngập, nhiều đoạn nguy hiểm được cảnh báo ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Trần Thị Kim Liên (70 tuổi) sống ở phường An Hội Tây cho biết khu vực công viên Làng Hoa này cứ hễ mưa là đường lại ngập, dù mưa lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, theo bà, đợt ngập lần này là chưa từng thấy khi nước dâng từ tối hôm trước đến tận sáng hôm sau. “Sáng nay tôi chật vật lắm mới đi chợ được, nước còn ngập sâu nên đi lại rất khó khăn”, bà chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân vất vả mưu sinh giữa mênh mông nước ẢNH: CAO AN BIÊN

Mưa ngập cũng gây trở ngại cho shipper, tài xế công nghệ. Nhiều người bất ngờ vì mưa từ chiều tối qua mà sáng đường vẫn còn ngập rất sâu ẢNH: NHẬT THỊNH

Như Thanh Niên đã thông tin, từ hôm nay (8.10), thời tiết TP.HCM và Nam bộ mưa lớn có xu hướng gia tăng, bên cạnh là đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đang lên nhanh, khiến nhiều khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng tiếp tục ngập nặng.

Trên đất liền, thời tiết TP.HCM và Nam bộ sáng nay có nắng nhẹ, từ trưa mây giông bắt đầu phát triển. Đến khoảng 14 giờ, mây giông nhiều và mở rộng hơn; nhiều nơi mưa lớn đến rất lớn với lượng từ 50 - 100 mm. Trọng tâm mưa lớn ở khu vực các tỉnh thành Lâm Đồng (phía đông), Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Mưa có thể kéo dài sau 20 giờ.

Tai TP.HCM, cần đề phòng khả năng mưa lớn giờ tan tầm. Bên cạnh đó, hiện vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, đỉnh triều xấp xỉ và vượt báo động 2 từ ngày 9.10. Mực nước triều đang lên nhanh trong hôm nay và những ngày tới. Các khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng bị ngập nặng vì mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nặng nhiều nơi.