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    Toàn cảnh 17h: 4 trận động đất ở miền núi Quảng Ngãi | Chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

    Toàn cảnh 17h: 4 trận động đất ở miền núi Quảng Ngãi | Chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 18.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Âm mưu dựng hiện trường mất xe máy chiếm hơn 400 triệu đồng tiền mua lúa

    Hai người đàn ông tại Cần Thơ bắt tay dàn dựng hiện trường giả bị mất xe nhằm chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người phụ nữ mua lúa. Tuy nhiên sau khi nhận tin báo từ chính 1 trong 2 người này, công an đã xác định đây là một vụ dàn dựng hiện trường giả, và thế là âm mưu chiếm đoạt tiền đã bị bại lộ.

    Âm mưu dựng hiện trường mất xe máy chiếm hơn 400 triệu đồng tiền mua lúa

    TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu nhóm B thứ 4 tại Trường THCS Hai Bà Trưng

    Ngày 18.10, Phòng Học sinh - Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có khuyến cáo về phòng, chống bệnh não mô cầu nhóm B đến tất cả các trường sau khi thành phố ghi nhận 4 học sinh nhiễm bệnh tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

    TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu nhóm B thứ 4 tại Trường THCS Hai Bà Trưng

    Đêm trắng rọi đèn đuổi cát tặc: Dân ven sông Lam bất an vì bờ kè sụp đổ

    Ngày 17.10.2026, ghi nhận thực tế trên tuyến sông Lam thuộc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho thấy tình trạng khai thác cát lậu ngang nhiên lộng hành cả ngày lẫn đêm, buộc người dân ven sông phải thức trắng thâu đêm rọi đèn xua đuổi trong nỗi sợ sạt lở nhà cửa.

    Đêm trắng rọi đèn đuổi cát tặc: Dân ven sông Lam bất an vì bờ kè sụp đổ

    Cà phê mèo 'không giống ai' ở TP.HCM: Những hành trình hồi sinh kỳ diệu

    Tại quán cà phê BoNé Petkery ở phường Bình Thới, TP.HCM, hơn 150 chú mèo được cưu mang và chăm sóc mỗi ngày. Trong số đó, nhiều bé từng bị bỏ rơi, mắc bệnh, mang khiếm khuyết bẩm sinh hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng.

    Cà phê mèo 'không giống ai' ở TP.HCM: Những hành trình hồi sinh kỳ diệu

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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