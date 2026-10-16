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    Bắt nghi phạm từ TP.HCM về Cần Thơ giết người do ghen tuông

    Thanh Duy
    Thanh Duy

    Theo dõi camera rồi ghen tuông, Lê Văn Gỡi từ TP.HCM về Cần Thơ tìm gặp người phụ nữ rồi xảy ra vụ giết người tại nhà nghỉ.

    Ngày 16.10, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Gỡi (39 tuổi, ở xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

    Bắt giam bị can từ TP.HCM về Cần Thơ giết người do ghen tuông - Ảnh 1.

    Lê Văn Gỡi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người

    ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

    Theo thông tin ban đầu, từ năm 2013, Lê Văn Gỡi và bà L.T.T (45 tuổi, ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng. Hai người có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

    Trong thời gian làm việc tại TP.HCM, Gỡi quan sát camera tại nhà và nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông. Gỡi về nhà tìm gặp bà T. để làm rõ vụ việc.

    Theo lời khai ban đầu của Gỡi, khoảng 12 giờ ngày 10.10, Gỡi và bà T. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Gỡi dùng tay siết cổ bà T. tử vong.

    Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Gỡi nhờ người quản lý nhà nghỉ trình báo vụ việc với Công an phường Vị Tân. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ. 

    Hiện vụ giết người nêu trên được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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