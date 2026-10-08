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    Thời sựPháp luật

    Khởi tố vụ án nghi ghen tuông chém 3 mẹ con ở Cà Mau

    Gia Bách
    Gia Bách
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người sau vụ chém 3 mẹ con ở xã Năm Căn, khiến một bé gái tử vong nghi do ghen tuông.

    Ngày 8.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người liên quan vụ người đàn ông chém 3 mẹ con tại xã Năm Căn nghi do ghen tuông.

    "Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can, đang chờ kết quả giám định", nguồn tin cho biết thêm.

    Khởi tố vụ án nghi ghen tuông chém 3 mẹ con ở Cà Mau - Ảnh 1.

    Trần Chí Công thời điểm mới bị bắt giữ

    ẢNH: CACC

    Nguyên nhân vụ thảm án được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định là do ghen tuông nên khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5.10, Trần Chí Công (40 tuổi, tài xế, ở ấp 3, xã Năm Căn, Cà Mau) đến nhà chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học, ở cùng địa phương) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm nhưng không được.

    Sau đó, Công vào nhà lấy dao sinh hoạt trong gia đình, chém chị H. cùng 2 con là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi). Công an xã Năm Căn đến hiện trường, khống chế và bắt giữ Công.

    Theo báo cáo của công an, Công và chị H. có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Công thường xuyên đến sinh sống như vợ chồng tại nhà chị H. cùng 3 người con riêng của chị. Công ly hôn vợ năm 2022; chồng chị H. cũng mất năm 2022.

    Khoảng một tháng trước vụ việc, thấy chị H. thường xuyên nhắn tin qua điện thoại, Công nghi ngờ chị có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, chị H. không cho Công tiếp tục đến nhà.

    Kết quả test nhanh cho thấy Công âm tính với ma túy và Công không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

    Như Thanh Niên thông tin, khoảng 17 giờ 20 ngày 5.10, chị N.T.L.H vừa rước 2 con là V.N.B.C và V.N.T.K đi học về nhà thì xảy ra vụ việc bị Công dùng dao chém 3 mẹ con.

    Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu. Do vết thương nặng, bé K. tử vong; chị H. và bé C. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị. Sau phẫu thuật, chị H. cùng con gái đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

    Theo thông tin xác minh ban đầu, Công và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm (chồng chị H. đã mất hơn 5 năm và Công đã ly dị vợ). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do ghen tuông.

    Hiện vụ án nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

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