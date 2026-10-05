Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau, một bé tử vong

Tối ngày 5.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Hành, Chủ tịch UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, xác nhận thông tin về vụ chém người xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, T.C.C (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn) dùng dao chém 3 người gồm chị N.L.H (39 tuổi) và 2 con riêng của chị H. là V.N.T.K (6 tuổi) và V.N.B.C (11 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Nghi can cầm hung khí gây án ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau vụ việc, người dân đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, bé K. đã tử vong tại bệnh viện; chị H. và bé C. được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Năm Căn trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh.

Theo thông tin ban đầu C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm nay. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do ghen tuông nên C. xuống tay với 3 mẹ con người tình.

Công an xã Năm Căn đã phong tỏa hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T.C.C để phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ chém người khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.