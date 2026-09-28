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    Thời sựPháp luật

    Ẩu đả do ghen tuông, đâm chết chồng của người tình

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Danh Hưởng để điều tra về hành vi giết người. Trong lúc xảy ra ẩu đả do ghen tuông, Hưởng đã dùng dao sát hại chồng của người tình.

    Chiều 28.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Danh Hưởng (42 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

    Đánh nhau trong đêm do ghen tuông, cầm dao đâm chết chồng của người yêu - Ảnh 1.

    Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Danh Hưởng để điều tra về hành vi giết người

    ẢNH: CAAG

    Theo điều tra ban đầu, trong quá trình đi bán dạo rau, củ, quả, Hưởng quen biết chị T.L (43 tuổi, ở xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang). Khi quen Hưởng, giữa chị L. và chồng là ông D.C (45 tuổi) đã ly thân nhiều năm. Ngày 24.9, Hưởng đến nhà chị L. chơi và ngủ lại.

    Biết chuyện, ông D.C nổi cơn ghen tuông, liền cùng em trai là D.V (38 tuổi, ngụ tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) mang theo dao đến nhà chị L. tìm Hưởng để đánh.

    Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông D.C đến nơi, thấy nhà chị L. đóng cửa nên cùng với em trai chửi bới rồi đạp cửa xông vào nhà. Ông C. cầm dao tấn công Hưởng, nhưng không trúng. Trong quá trình giằng co, dao văng xuống đất, Hưởng liền nhặt dao đâm vào người ông D.C. Thấy vậy, D.V cầm nón bảo hiểm lao tới đánh nhau với Hưởng và cũng bị Hưởng đâm vào người.

    Sau đó, Hưởng chạy ra phía sau căn nhà, 2 anh em ông C. tiếp tục đuổi theo và dùng khúc tre tấn công.

    Sau khi Hưởng lấy xe máy trốn thoát, D.V tự chạy xe về đến nhà, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng ông D.C sau khi bị Hưởng đâm bị thương đã nằm gục tại bãi cỏ sau nhà chị L.

    Đến khoảng 6 giờ ngày 25.9, chị L. đi ra phía sau nhà thì phát hiện ông D.C đã chết, nên trình báo chính quyền địa phương. Sau khi biết chuyện, Danh Hưởng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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