Thượng tá Công an An Giang làm Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Ngày 25.9, bà Đặng Thị Hồng Gấm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (An Giang), chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại đây, bà Đặng Thị Hồng Gấm đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc về việc tiếp nhận và phân công thượng tá Phạm Văn Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc từ ngày 25.9.

Bà Đặng Thị Hồng Gấm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trao quyết định phân công thượng tá Phạm Văn Giang giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc từ ngày 25.9 ẢNH: CTV

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng bộ đặc khu Phú Quốc có công văn đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh An Giang xem xét biệt phái thượng tá Phan Văn Giang đến công tác tại đặc khu.

Trong công văn, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết thượng tá Giang là cán bộ có năng lực, trình độ, phù hợp với vị trí Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.





Thượng tá Phạm Văn Giang nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ẢNH: CTV

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang có công văn đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, biệt phái thượng tá Giang để giúp việc cho ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Đến ngày 21.9, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định biệt phái thượng tá Giang đến nhận công tác tại đặc khu Phú Quốc kể từ ngày 25.9.

Thượng tá Phạm Văn Giang (46 tuổi, quê quán Hưng Yên). Trước khi làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh An Giang, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và Quần chúng, sau đó là Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang.