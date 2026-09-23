Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Chiều 23.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu hiệp thương thống nhất cho bà Trần Thị Thanh Hương thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lâm Minh Thành được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang ẢNH: CTV

Hội nghị tiến hành hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 100% ủy viên thống nhất.

Ông Lâm Minh Thành (54 tuổi) có trình độ chuyên môn cử nhân luật. Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang (cũ). Từ ngày 1.7.2025, ông Thành được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang sau khi sáp nhập.

Trước đó, ngày 22.9, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) bầu bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



