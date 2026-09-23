    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, được 100% Ủy viên có mặt tại hội nghị hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

    Chiều 23.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Tại hội nghị, các đại biểu hiệp thương thống nhất cho bà Trần Thị Thanh Hương thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang- Ảnh 1.

    Ông Lâm Minh Thành được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

    ẢNH: CTV

    Hội nghị tiến hành hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 100% ủy viên thống nhất.

    Ông Lâm Minh Thành (54 tuổi) có trình độ chuyên môn cử nhân luật. Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang (cũ). Từ ngày 1.7.2025, ông Thành được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang sau khi sáp nhập.

    Trước đó, ngày 22.9, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) bầu bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.


    Tin liên quan

    Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

    Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

    Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Khám phá thêm chủ đề

    AN GIANG MTTQ Việt Nam giữ chức Hiệp thương

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận