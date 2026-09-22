Sáng 22.9, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và thông qua các nghị quyết quy định về chế độ chính sách một số đối tượng và nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong thời gian tới. Kỳ họp có 77/84 đại biểu HĐND tỉnh An Giang tham dự.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (thứ 5 từ trái qua), cùng Thường trực HĐND tỉnh An Giang chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nhân sự bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Hương (55 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả có 100% đại biểu tham dự kỳ họp bỏ phiếu thống nhất bà Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Bà Trần Thị Thanh Hương có trình độ cử nhân báo chí, từng trải qua các chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (trước khi sáp nhập tỉnh) và Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang sau khi sáp nhập tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp bỏ phiếu bầu bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang ẢNH; TRẦN NGỌC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, những kết quả, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh cùng những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của An Giang thời gian qua là nền tảng quý báu để các đại biểu HĐND tiếp tục kế thừa, phát huy. Thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, An Giang cũng đang đứng trước yêu cầu cao hơn về tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược; khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, kinh tế biên giới, du lịch; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân; đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2027 tại Phú Quốc.

"Yêu cầu đặt ra cho HĐND tỉnh là phải làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh biến không gian phát triển mới thành động lực phát triển mới của An Giang trước mắt cũng như lâu dài", bà Trần Thị Thanh Hương khẳng định.

Từ tháng 7.2026, HĐND tỉnh An Giang khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Sau đó, đến ngày 7.9, ông Nhàn được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.