Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
11/05/2026 10:46 GMT+7

HĐND TP.Hà Nội đã bầu ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN-MT, và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, làm Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 11.5, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) để xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Hà Nội bầu bổ sung 2 phó chủ tịch thành phố - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó chủ tịch UBND thành phố

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Tại kỳ họp, đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tán thành bầu ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN-MT, và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, làm Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi bầu bổ sung ông Bùi Duy Cường và ông Đỗ Anh Tuấn, UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 có Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và 6 phó chủ tịch.

6 phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Bùi Duy Cường, Đỗ Anh Tuấn, Trương Việt Dũng và Vũ Thu Hà.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh trong hệ thống chính trị lần này là bước chuẩn bị đội ngũ cần thiết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần luật Thủ đô.

Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thảo luận kỹ lưỡng, xem xét quyết định các trường hợp nhân sự bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường; với tinh thần "vì việc tìm người", vì sự phát triển bền vững của thủ đô.

Ông Bùi Duy Cường (53 tuổi) từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Cường được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đến công tác tại Sở NN-MT để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-MT.

Ông Đỗ Anh Tuấn (55 tuổi) trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã kinh qua các vị trí: Giám đốc Sở KH-ĐT (cũ), Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Tin liên quan

Bí thư xã Sóc Sơn làm Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội

Bí thư xã Sóc Sơn làm Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn, đến công tác tại Sở NN-MT Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội tân phó chủ tịch Bùi Duy Cường Đỗ Anh Tuấn Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội bộ máy lãnh đạo Hà Nội Hà Nội bầu bổ sung phó chủ tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận