Hà Nội bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Sáng 11.5, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) để xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Lãnh đạo TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó chủ tịch UBND thành phố ẢNH: NGUYỄN HỢP

Tại kỳ họp, đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tán thành bầu ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN-MT, và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, làm Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi bầu bổ sung ông Bùi Duy Cường và ông Đỗ Anh Tuấn, UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 có Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và 6 phó chủ tịch.

6 phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Bùi Duy Cường, Đỗ Anh Tuấn, Trương Việt Dũng và Vũ Thu Hà.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh trong hệ thống chính trị lần này là bước chuẩn bị đội ngũ cần thiết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần luật Thủ đô.

Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thảo luận kỹ lưỡng, xem xét quyết định các trường hợp nhân sự bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường; với tinh thần "vì việc tìm người", vì sự phát triển bền vững của thủ đô.

Ông Bùi Duy Cường (53 tuổi) từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Cường được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đến công tác tại Sở NN-MT để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-MT.

Ông Đỗ Anh Tuấn (55 tuổi) trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã kinh qua các vị trí: Giám đốc Sở KH-ĐT (cũ), Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.