Thời sự

Bí thư xã Sóc Sơn làm Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/02/2026 11:25 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn, đến công tác tại Sở NN-MT Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở.

Sáng 13.2, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Bí thư xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường làm Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội- Ảnh 1.

Tân Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại hội nghị

ẢNH: VIẾT THÀNH

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Bùi Duy Cường (53 tuổi), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công ông Cường đến công tác tại Sở NN-MT để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-MT.

Sau khi được điều động, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Duy Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội.

Đối với xã Sóc Sơn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định cho ông Bùi Bảo Tuấn (48 tuổi), thôi giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy; điều động đến công tác tại xã Sóc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các nhân sự được điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, sớm tiếp cận công việc mới, nhanh chóng bắt tay thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Các cơ quan đơn, vị tiếp nhận cán bộ tiếp tục tạo điều kiện cho các nhân sự sớm tiếp cận công việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng, nêu cao tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

"Tôi xin hứa sẽ làm việc hết sức mình, tận tụy, trách nhiệm…; chung sức, đồng lòng xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, tăng trưởng 2 con số; giải quyết dứt điểm 5 điểm nghẽn, tồn tại của thành phố, đặc biệt là về ô nhiễm môi trường", ông Cường phát biểu khi nhận nhiệm vụ.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội, đã chuyển công tác về Bộ NN-MT, giữ chức Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

