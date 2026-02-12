Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội miễn phí vé đi tàu điện dịp tết Nguyên đán 2026

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/02/2026 16:13 GMT+7

Trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hành khách sẽ được miễn phí tiền vé khi đi tàu điện tại 2 tuyến tàu điện (đường sắt đô thị) ở Hà Nội.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), việc miễn phí tiền vé đi 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội miễn phí vé đi tàu điện dịp tết Nguyên đán 2026- Ảnh 1.

Hà Nội miễn phí vé đi tàu điện cho người dân trong dịp tết Nguyên đán 2026

ẢNH: PHẠM CÔNG

Thời gian áp dụng 9 ngày, kể từ ngày 14.2 đến hết ngày 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tết âm lịch). Hành khách sẽ được miễn phí 100% giá vé lượt khi mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé ở các nhà ga.

Cạnh đó, thời gian, tần suất vận hành tàu điện trong dịp tết cũng được Hà Nội Metro thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, ngày 13.2: thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 24 giờ. Giãn cách chạy tàu 6 phút/chuyến từ 6 giờ 30 - 9 giờ và 16 giờ 30 - 19 giờ 30; 10 phút/chuyến ở các khung giờ còn lại và từ 22 giờ - 24 giờ chạy 15 phút/chuyến.

Ngày 14 - 15.2 (tức 27, 28 tháng chạp): thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 22 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến, áp dụng từ 5 giờ 30 - 20 giờ 30; 15 phút/chuyến từ 20 giờ 30 - 22 giờ.

Ngày 16.2 (tức 29 tháng chạp): thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 2 giờ ngày 17.2. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến từ 5 giờ 30 - 17 giờ; 15 phút/chuyến từ 17 giờ - 2 giờ ngày 17.2.

Ngày 17.2 (mùng 1 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 10 giờ - 18 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngày 18.2 (mùng 2 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 8 giờ - 19 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngày 19.2 (mùng 3 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 6 giờ - 20 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngày 20.2 (mùng 4 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 22 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến từ 5 giờ 30 - 20 giờ 30; 15 phút/chuyến từ 20 giờ 30 - 22 giờ.

Ngày 21.2 (mùng 5 tết âm lịch) và ngày 22.2 (mùng 6 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến 5 giờ 30 - 22 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngoài 9 ngày nêu trên, Hà Nội Metro thực hiện vận hành tàu điện theo lịch đã ban hành.

Theo Hà Nội Metro, việc miễn phí vé là món quà đầu xuân ý nghĩa mà thành phố dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển "An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường".

Năm 2025, Hanoi Metro đã vận hành 162.000 lượt tàu trên 2 tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách và đạt doanh thu từ bán vé gần 143 tỉ đồng.

Tin liên quan

Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách dịp Quốc khánh

Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách dịp Quốc khánh

Trong dịp Quốc khánh 2.9, Hà Nội Metro đã vận chuyển gần 1,8 triệu lượt hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu điện hà nội Tết Nguyên đán miễn phí tiền vé Hà Nội metro metro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận