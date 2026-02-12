Hà Nội miễn phí vé đi tàu điện dịp tết Nguyên đán 2026

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), việc miễn phí tiền vé đi 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội miễn phí vé đi tàu điện cho người dân trong dịp tết Nguyên đán 2026 ẢNH: PHẠM CÔNG

Thời gian áp dụng 9 ngày, kể từ ngày 14.2 đến hết ngày 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tết âm lịch). Hành khách sẽ được miễn phí 100% giá vé lượt khi mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé ở các nhà ga.

Cạnh đó, thời gian, tần suất vận hành tàu điện trong dịp tết cũng được Hà Nội Metro thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, ngày 13.2: thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 24 giờ. Giãn cách chạy tàu 6 phút/chuyến từ 6 giờ 30 - 9 giờ và 16 giờ 30 - 19 giờ 30; 10 phút/chuyến ở các khung giờ còn lại và từ 22 giờ - 24 giờ chạy 15 phút/chuyến.

Ngày 14 - 15.2 (tức 27, 28 tháng chạp): thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 22 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến, áp dụng từ 5 giờ 30 - 20 giờ 30; 15 phút/chuyến từ 20 giờ 30 - 22 giờ.

Ngày 16.2 (tức 29 tháng chạp): thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 2 giờ ngày 17.2. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến từ 5 giờ 30 - 17 giờ; 15 phút/chuyến từ 17 giờ - 2 giờ ngày 17.2.

Ngày 17.2 (mùng 1 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 10 giờ - 18 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngày 18.2 (mùng 2 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 8 giờ - 19 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngày 19.2 (mùng 3 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 6 giờ - 20 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngày 20.2 (mùng 4 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến từ 5 giờ 30 - 22 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến từ 5 giờ 30 - 20 giờ 30; 15 phút/chuyến từ 20 giờ 30 - 22 giờ.

Ngày 21.2 (mùng 5 tết âm lịch) và ngày 22.2 (mùng 6 tết âm lịch): thời gian mở - đóng tuyến 5 giờ 30 - 22 giờ. Giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến.

Ngoài 9 ngày nêu trên, Hà Nội Metro thực hiện vận hành tàu điện theo lịch đã ban hành.

Theo Hà Nội Metro, việc miễn phí vé là món quà đầu xuân ý nghĩa mà thành phố dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển "An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường".

Năm 2025, Hanoi Metro đã vận hành 162.000 lượt tàu trên 2 tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách và đạt doanh thu từ bán vé gần 143 tỉ đồng.