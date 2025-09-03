Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách dịp Quốc khánh

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
03/09/2025 20:31 GMT+7

Trong dịp Quốc khánh 2.9, Hà Nội Metro đã vận chuyển gần 1,8 triệu lượt hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Chiều 3.9, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, từ ngày 21.8 đến hết ngày 2.9, đơn vị đã vận chuyển gần 1,8 triệu lượt hành khách trên 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách dịp Quốc khánh - Ảnh 1.

Hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Riêng trong 4 ngày (từ 30.8 đến hết 2.9), Hà Nội Metro phục vụ miễn phí gần 690.000 lượt hành khách, trong đó tuyến Cát Linh - Hà Đông phục vụ trên 468.000 lượt; tuyến Nhổn - ga Hà Nội phục vụ trên 217.000 lượt.

Đặc biệt trong ngày 1.9, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã thiết lập kỷ lục mới khi vận chuyển hơn 165.000 lượt hành khách.

Trước đó, từ ngày 21.8 đến hết ngày 2.9, tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động, chương trình phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Hà Nội Metro đã tăng tần suất hoạt động của 2 tuyến tàu điện, đồng thời miễn tiền vé cho người dân từ ngày 30.8 đến hết ngày 2.9.

Cũng trong 4 ngày nêu trên, Hà Nội Metro cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức phát miễn phí gần 40.000 chai nước và hơn 2.000 suất bánh mì, bánh ngọt các loại đến tay hành khách tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện A80.

Hà Nội đang vận hành 2 tuyến tàu điện. Trong đó, tuyến Nhổn - ga Hà Nội gồm 8 ga: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc Gia, chùa Hà, Cầu Giấy.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông gồm 12 ga: Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Yên Nghĩa.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu điện hà nội Quốc khánh 2.9 A80 Hà Nội metro
