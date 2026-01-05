Hà Nội kiện toàn loạt nhân sự HĐND, UBND

Chiều 5.1, tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Hà Nội tặng hoa các nhân sự được đại biểu HĐND bầu vào chiều 5.1 ẢNH: NGUYỄN HỢP

Tại kỳ họp, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã bầu bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cạnh đó, các đại biểu HĐND đã bầu ông Trần Hợp Dũng, Phó trưởng ban Đô thị, giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, cũng tại kỳ họp chiều 5.1, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành cho thôi chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Thanh Bình; cho thôi chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Đàm Văn Huân, do 2 nhân sự này nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, HĐND TP.Hà Nội đã kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội đối với ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội; và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Trước đó, hồi cuối tháng 12.2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.Hà Nội.

Đồng thời quyết định điều động ông Phạm Tuấn Long (49 tuổi), Bí thư Đảng ủy P.Cửa Nam (Hà Nội), đến công tác tại Sở VH-TT để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (Hà Nội) đến công tác tại Văn phòng UBND TP.Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Sau khi được điều động đến UBND TP.Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long và ông Nguyễn Tiến Thiết lần lượt được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở VH-TT và Chánh văn phòng UBND thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội còn ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (52 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.