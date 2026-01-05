Hà Nội thưởng tết cao nhất 600 triệu đồng

Ngày 5.1, Sở Nội vụ Hà Nội thông tin về tình hình lương, thưởng tết năm 2026 của công nhân, lao động, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 3.182 doanh nghiệp.

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội cao nhất là hơn 600 triệu đồng ẢNH: THU HẰNG

Mức thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình quân tính theo tổng số 3.182 doanh nghiệp gửi báo cáo, ít hơn 1.138 doanh nghiệp so với năm 2025 (4.320 doanh nghiệp).

Mặt bằng chung, thưởng bình quân cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có chiều hướng tăng đồng đều hơn so với kết quả báo cáo cùng kỳ năm trước ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Theo đó, tết Nguyên đán năm 2026, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Cụ thể, công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng bình quân 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 103 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của n nhà nước, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, đơn vị có mức tiền lương cao nhất là 225 triệu đồng/người/tháng, mức tiền lương thấp nhất là 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Đối với tiền lương trong năm 2025, mức tiền lương cao nhất là 230 triệu đồng/người/tháng, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. Mức tiền lương thấp nhất là 5,5 đồng/người/tháng, thuộc về doanh nghiệp FDI.