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Thời sự

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình làm Giám đốc Sở Tài chính

Minh Hải
Minh Hải
Sau khi ông Mai Văn Quyết xin nghỉ làm Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình, ông Hoàng Văn Kiên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình.

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp đột xuất) của HĐND tỉnh Ninh Bình diễn ra hôm nay 28.7, HĐND tỉnh Ninh Bình đã cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Mai Văn Quyết. Trước đó, ông Quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định cho nghỉ công tác khi đang giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 1.7.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình được điều động làm Giám đốc Sở Tài chính - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Kiên

ẢNH: HĐND TỈNH NINH BÌNH

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình cũng miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên, do trước đó đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Hoàng Văn Kiên sinh năm 1973, quê tại P.Hoa Lư (Ninh Bình), có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, đại học chuyên ngành tài chính tín dụng.

Từ năm 2018 - 2024, ông Kiên giữ các chức vụ phó giám đốc rồi giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình từ tháng 4.2024 đến khi được điều động, bổ nhiệm giữ lại chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài công tác nhân sự như nêu trên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết về công tác nhân sự và 11 nghị quyết về các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, văn hóa, an ninh trật tự.

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